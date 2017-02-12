12.02.2017 21:18:37

Türkiye ve Bahreyn arasında 4 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn ziyareti sırasında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn ziyareti sırasında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan Bahreyn'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı.