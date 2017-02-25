25.02.2017 23:36:03

'Türkiye Uzay Ajansı' TBMM'de!

Türkiye'nin uzay ve havacılık sektöründe ihtiyaç duyduğu kurumsal yapı için uzun zamandır gündemde olan Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM'ye sunuldu.

AA'nın haberine göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulu'ndan geçen "Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" yürürlük ve yürütme dahil 26 maddeden oluşuyor.

Ajans, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak Türkiye'nin uzay ve havacılık temel politikasını hazırlamakla görevli olacak.

Uzay Ajansı ile uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılması, uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması, bilimsel ve teknolojik altyapının oluşturulması için araştırma, geliştirme çalışmalarının yapılması hedefleniyor.