02.03.2017 21:57:29

Türkiye Uzay Ajansı Kuruluyor (5)

Uydular ve altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla Ajans ile Türksat AŞ arasında görev sözleşmesi imzalanacak- Ajans kadrolarında, ihtiyaç duyulması halinde toplam kadro sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere teknik bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak üzere yabancı uzman istihdam edilebilecek- Tasarıya göre, ilk atanan başkanın görev süresi 6 yıl o

Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM SanayiÌ‡, TiÌ‡caret, EnerjiÌ‡, TabiÌ‡iÌ‡ Kaynaklar, BiÌ‡lgiÌ‡ ve TeknolojiÌ‡ KomiÌ‡syonunda kabul edildi.

Tasarıya göre, Ajansta direktör, başkanlık müşaviri, merkez başkanı veya enstitü müdürlüğü görevlerine atanacakların, yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun, kamu sektöründe veya özel sektörde en az 12 yıl çalışmış olmaları gerekecek. Bu süreler, yüksek lisansı bulunanlar için 10, doktora yapmış olanlar için 8 yıl olarak uygulanacak.

Ajansta uzmanlık isteyen görevlerde istihdam edilen personel, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş adaylar arasından seçilecek.

Ajans kadrolarında, ihtiyaç duyulması halinde toplam kadro sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere teknik bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak üzere yabancı uzman istihdam edilebilecek. Ajans bünyesinde istihdam edilecek yabancı uzmanlar hakkında, Uluslararası İşgücü Kanununda öngörülen çalışma izni süre sınırlamaları uygulanmayacak.

Öğretim elemanları ile diğer kamu görevlilerinden gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği veya kurumlarının muvafakatiyle ajansta istihdam edilebilecek. Bu şekilde istihdam edilenlerin kurumlarıyla ilişkileri, ajans ile yapılacak iş sözleşmesi ile son bulacak.

Yükseköğretim Kanununa göre, Ajansta görevlendirilenler görev süresince kadrosunda bulunduğu üniversiteden ücretli izinli sayılacak. Sorumluluk sigortasına ilişkin düzenleme kanunun yayımından iki yıl sonra yürürlüğe girecek.

Ajansta istihdam edilen yabancı uzmanlar ile toplam kadro sayısının yüzde 10'unu geçmemek şartıyla uzay ve havacılık teknolojileri alanında doktora derecesi almış olanlara, Başkana aylık olarak ödenen net ücretin iki katını geçmemek üzere Kurulca belirlenecek tutarda aylık net ücret ödenecek.

Ajans bütçesinin yürürlüğe konulmasına kadar geçecek süredeihtiyaç duyulan ödenekveharcamalar, Başbakanlıkbütçesinden karşılanacak.

Kaldırılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ait taşınır araç gereç, malzeme, demirbaşlar ile yürütülmekte olan projeler ve bunlara ilişkin sözleşmeler, her türlü hak ile yükümlülükler ile birlikte başka bir işleme gerek kalmaksızın Ajansa devredilecek. Kaldırılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğüne projeler için ayrılan ödeneklerden kalan tutar, aynı proje ve işlemlerde kullanılmak üzere Ajans bütçesine aktarılacak.

Kaldırılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan veya görevlendirilmiş personel, Ajans Başkanlığı ve Kurul üyeliklerine atamalar yapılarak ajansın teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar mevcut kadro ve unvanları ile yürütülen proje, iş ve işlemler ile kanunla Ajansa verilmiş görevlerin ifasında istihdam edilmeye devam edilecek.

Uzay Kurulu kararıyla kurumlarına iade edilmesine karar verilenler ise kanunun yayımı tarihindeki mevcut kadro ve unvanları ile kurumlarına iade edilebilecek. Kurul kararıyla Ajans kadrolarında istihdamına devam edilen personel en fazla 5 yıl süreyle kurumlarından aylıksız izinli sayılacak.

Tasarıya göre, uydular ve alt yapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla Ajans ile Türksat AŞ arasında bir görev sözleşmesi imzalanacak. Ajansın yetkili organlarının oluşturularak ilgili birimlerinin faaliyete geçmesini müteakip en geç bir yıl içinde görev sözleşmesi, görüşü alınmak üzere Danıştaya gönderilecek.

Tasarıya göre, ilk atanan başkanın görev süresi 6 yıl olacak.

Tasarıda ayrıca Ajansın faaliyete geçmesi ile birlikte aynı konuda yetkili iki ayrı kuruluşun oluşması nedeniyle meydana gelebilecek yetki kargaşasını önlemeye yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, Ajansın yetkili organlarının oluşturularak ilgili birimlerinin faaliyete geçmesini müteakip Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun çerçevesinde faaliyet yürütmekte olan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünün ve bu enstitü tarafından yürütülmekte olan Ajansın görev alanıyla ilgili milli proje veya çalışmaların Ajansa devri ile ilgili hususlarda karar almaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesinde toplam 107 kadro ihdas edilecek.

(Bitti)