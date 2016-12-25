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Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Futbol Müsabakaları
25.12.2016 11:21:25

Türkiye Üniversitelerarası 2. Lig Futbol Müsabakaları

İnönü Üniversitesi, Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakalarının final maçında Osmaniye Üniversitesi'ni 5-0 yenerek 1.lige yükseldi.

İnönü Üniversitesi, Antalya'da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası 2.Lig Futbol Müsabakalarının final maçında Osmaniye Üniversitesi'ni 5-0 yenerek 1.lige yükseldi.

Türkiye genelinde 40 takımın katıldığı organizasyonda mücadele eden İnönü Üniversitesi finalde karşılaştığı Osmaniye Üniversitesi'ni 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek adını Üniversitelerarası 1. Ligi'ne yazdırdı.

Mardan Otel'in sahasında oynanan müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan sarı siyahlıların gollerini Harun ( 2), Ramazan, Kerem ve Bekir kaydetti.

-"Çok zorlu müsabakaları kazanarak adımızı 1.lige yazdırdık"

Karşılaşma sonrası büyük sevincin yaşandığı İnönü Üniversitesinde İHA'ya açıklamalarda bulunan takımın antrenörü Murat Kayapınar, Malatya adına önemli bir başarıya imza attıkları için oldukça mutlu olduklarını ifade etti.

Antalya'da çok zorlu maçları kazanarak 1.lige yükseldiklerini anımsatan Kayapınar, "Antalya'da çok zorlu müsabakaları kazanarak adımızı 1.lige yazdırdık. Gerçekten Malatya adına önemli bir başarı diye düşünüyoruz. Futbolcularımın ayaklarına sağlık. İnşallah üniversitemizin sportif anlamdaki bu başarıları devam edecek" diye konuştu.
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