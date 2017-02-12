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'Türkiye stratejik bir konuma sahip'
12.02.2017 19:46:08

'Türkiye stratejik bir konuma sahip'

Suudi Arabistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Hireyci, Türkiye’nin stratejik bir konumu olduğunu, iki ülke de birbirinden istifade etmek istediğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın yeni Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el Hireyci, "Enerji alanında, özellikle de Suudi Arabistan'ın önemli bir altyapıya sahip olduğu petrol sektörü iş birliği yapmayı hedeflediğimiz alanların içinde. Türkiye'nin stratejik bir konumu var ve iki ülke de birbirinden istifade etmek istiyor." dedi.

Büyükelçi Hireyci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13-14 Şubat'ta Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ASKERİ VE SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ 

Hireyci, Riyad ve Ankara'nın Ortadoğu'da etkili olan en önemli bölgesel güçlerden olduğuna işaret ederek Türkiye ve Suudi Arabistan arasında askeri ve savunma alanında sabit bir iş birliği bulunduğunu belirtti. Hireyci, Ortadoğu'nun iki lider ülkesi bu alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomi ve ticarette de iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğinin altını çizdi.

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın 2016'da dört ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiğini hatırlatan Hireyci, "İki ülke arasında farklı alanlardaki karşılıklı ilişkiler büyük bir atılıma şahitlik ediyor." ifadesini kullandı.

Hireyci, Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Suudi Arabistan ziyaretinde, İkinci Veliaht, Bakanlar Kurulu İkinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldiğini, görüşmede, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması için iki ülke ilişkilerinin koordinasyonunun önemine işaret edildiğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 7 Şubat'ta güven mektubunu sunarak göreve başlayan Hireyci, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın başta Suriye ve Irak olmak üzere birçok siyasi konuda uyum içerisinde olduğunu, Ortadoğu'daki çatışmanın ortaya çıkardığı kriz ve sebeplerini ortadan kaldıkmak istediğini söyledi.

ZİYARETLER EN ÜST SEVİYEDE DEVAM EDİYOR 

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki karşılıklı ziyaretlerin en üst seviyede devam ettiğinin altın çizen Hireyci, "Türkiye ve Suudi Arabistan'ın tarihi ve dini bağlara dayanan ilişkileri, 1929'da iş birliği ve dostluk anlaşmasının imzalanmasından bir sene önce başlayan görüşmelere dayanıyor." dedi.

Ekonomik ilişkilere de değinen Hireyci, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin 22 milyar Suudi riyaline (5,8 milyar dolar) ulaşmasının yanı sıra Türkiye'yi ziyaret eden Suudi Arabistanlı turist sayısı da ciddi şekilde artarak 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ortalama 250 bine ulaştı." ifadesini kullandı. Hireyci, ticaret hacminin 2017'de 8 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğine dikkati çekti.

Hireyci, 2016 yılı şubat ayında Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile ikili ilişkilerin yeni bir döneme girdiğini belirterek İİT'nin Ankara ve İstanbul'daki toplantılarına büyük bir heyetle katılan Suudi yetkililerin ziyaretleriyle de ilişkilerin güçlenmeye devam ettiğine dikkat çekti.

KRAL SELMAN'A DEVLET NİŞANI

İki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirten Büyükelçisi Hireyci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kral Selman'a devlet nişanı verdiğini, siyasi, ekonomik, ticari, askeri, güvenlik, kültür ve medya alanlarındaki ikili iş birliğini öngören anlaşmaların imzalandığını hatırlattı.

Hireyci, "Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ticari ortaklığın, 1973 yılında imzalanan ticari, ekonomik ve teknik iş birliği anlaşmasıyla sürekli arttığını gördük. İki ülke ticaret ve ekonomi alanlarında ortak menfaatlere sahip ve aynı zamanda birçok ticari ve ekonomik teşkilatın da üyeleri durumunda.” diye konuştu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Birinci Veliaht Prens Muhammed bin Nayif bin Abdulaziz Al Suud'un Eylül 2016'daki Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasında kültür ve medya alanında dört anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Hireyci, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin Ankara'da düzenlenen birinci toplantısının ortak ilişkilerin gelişmesinin en iyi kanıtı olduğunu vurguladı. Hireyci ayrıca hayata geçirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin iki ülke arasındaki iş birliğini bir mekanizmaya dönüştürdüğünü belirtti.

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı çerçevesinde 7-8 Şubat'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'in Ankara'da bir araya geldiğini belirten Suudi Büyükelçi, karşılıklı ilişkileri geliştirmek için iki ülke arasında birçok alanı kapsayan görüşmeler yapıldığını ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR 

Hireyci, Türk-Suudi İş Konseyi'ne de değinerek konseyin ticari fırsatları kullanarak ve ortak projeler yoluyla iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri desteklemek ve geliştirmek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Büyükelçi Hireyci, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ortaklığın gelişerek devam edeceğini belirterek "Enerji alanında, özellikle de Suudi Arabistan'ın önemli bir altyapıya sahip olduğu petrol sektörü iş birliği yapmayı hedeflediğimiz alanların içinde. Türkiye'nin stratejik bir konumu var ve iki ülke de birbirinden istifade etmek istiyor." dedi.

Hireyci, "İki ülke arasında gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle kültür alanında hayata geçirilmiş birçok anlaşma var. Ayrıca Türkiye'de özellikle tıp ve mühendislik alanlarında eğitim alan Suudi Arabistanlı büyük bir öğrenci grubu da bulunmakta." diye konuştu.


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