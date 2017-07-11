11.07.2017 15:37:40

Türkiye sınırında görüntülendi! Şoke eden fotoğraf

ABD, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile Rakka operasyonunu gerçekleştiriyor.

ABD'nin, YPG ile Rakka operasyonu sürüyor. Dün IŞİD ile mücadele adı altında bölgeye giden askeri sevkiyatlar görüntülenmişti. Bugünse bölgede ABD'ye ait bir askeri hava üssü görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki fotoğraflarda, Kobani'nin yakınında ABD bayrağının asılı olduğu askeri hava üssü var.

Pentagon'un YPG'ye 184 TIR dolusu silah ve askeri mühimmat gönderdiği dün duyurulmuştu. Halihazırda Rakka tamamen kuşatılmış durumda.

Washington, operasyon sona erdiğinde silahların geri alınacağını söylüyor ancak bu gerçekçi değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili 'YPG'ye verilen silahların toplanacağına inanmanın imkansız' olduğunu söylemiş, "Bölgede Türk askerlerine veya Türkiye'ye yönelik tehdit durumunda askeri karşılık verilecektir" demişti.