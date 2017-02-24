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Türkiye Şehitlerini Anıyor
24.02.2017 18:01:46

Türkiye Şehitlerini Anıyor

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' programının sunumunu yapan Öğretmen Albay Erhan Altunok, 'Bu vatan için kan döken, ter döken, emek veren, nöbet tutan bütün kahramanların sevgililer günü kutlu olsun. Sizler sevgiliye bizden önce kavuştunuz. Bize de yer açın aranızda. Daha çok gönüllü var bizim aramızda' dedi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" programının sunumunu yapan Öğretmen Albay Erhan Altunok, "Bu vatan için kan döken, ter döken, emek veren, nöbet tutan bütün kahramanların sevgililer günü kutlu olsun. Sizler sevgiliye bizden önce kavuştunuz. Bize de yer açın aranızda. Daha çok gönüllü var bizim aramızda" dedi.

Aziz şehitlerimizi yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından başlatılan ve iki haftada bir düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında, 22 Şubat 2017 tarihinde Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, 1. Dünya Savaşı şehitlerinden Şehit Piyade Er Süleyman Oğlu Mustafa ve Şehit Piyade Er Bekir Oğlu Mustafa için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok tarafından sunulan "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliğinde, 1. Dünya Savaşı şehitlerinden Şehit Piyade Er Süleyman Oğlu Mustafa ve Şehit Piyade Er Bekir Oğlu Mustafa'nın şehadetleri anlatıldı. Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken şehitlerin yakınları ve konuklar gözyaşlarına hakim olamadı. 14 Şubat Sevgililer Gününün geride kaldığını hatırlatan Altunok, "Vatanı uğruna şehit olanların yarım kalan aşkları ne olacak. Evladının doğumunu hiç göremeyenlerin sevgililer günü ne olacak. Geride kalan evlatların haykırışları ne olacak. Onlar babalarının hiç açılmayacağını bildikleri halde telefonlarını aramaya devam ediyorlar. Onların sevgililer günü ne olacak. O delikanlılar, o genç kızlar, o yetim çocuklar bana bir şey olsa da arkamda kapı gibi babam var diyemiyorlar. Mesela Uzman Çavuş Salih Kayan. Amanos Dağlarında tam da 14 Şubat gününde şehit düştü. Eşinin doğumuna sayılı günler kalmıştı ama bebeğini hiç göremedi. Silah arkadaşları arkasından yemin ettiler ve 'şanına layık olacağız' dediler. Aziz naaşı memleketi Samsun Ladik'te bir ilköğretim okulunun yanından geçerken, ilköğretim okulunun öğrencileri ve öğretmenleri bir asker gibi selam durdular. Teğmen Furkan Yayla. Ailesinin incisi, okulunun birincisiydi. Belki de henüz onun bir sevgilisi bile olmamıştı. Giresun Göreme'de toprağa verilirken kardeşi Talha giydi abisinin şanlı üniformasını. Bir ara eli cebine gitti. Orada bir kağıt parçası vardı. Çıkarttı baktı ve abisinin üniformasının cebinde şehit olan arkadaşlarının fotoğrafları vardı. Sonra o fotoğraflar arasına, şehadete eren kahramanlar arasına o da yolcu oldu. Üsteğmen Tarık Koçoğlu. Alçak gönüllü birisini mi arıyorsunuz? Buyurun heykelini dikin bu delikanlının. Yiğidin bakışı bile korkağın kılıcından keskindir. Bu söz, Tarık Koçoğlu gibiler için söylenmiştir. Askeri okulda sınavlar öncesinde bir öğretmen gibi ders anlatırdı arkadaşlarına ve bundan hiç gocunmazdı. Herkes onu sever ve sayardı. Geleceğin efsane piyade subaylarından birisi olacaktı ama şehadete kavuştu. Kim derdi ki; bu efsane subaylığı daha henüz üsteğmen rütbesinde yakalayacaktı. Bu vatan için kan döken, ter döken, emek veren, nöbet tutan bütün kahramanların sevgililer günü kutlu olsun. Sizler sevgiliye bizden önce kavuştunuz. Bize de yer açın aranızda. Daha çok gönüllü var bizim aramızda" ifadelerini kullandı.
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