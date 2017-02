23.02.2017 18:29:46

Türkiye Şampiyonları'ndan Başkana Şirin'e jest

İstanbul Riva'da 2-3-4 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen Nike Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Türkiye Şampiyonu olan ve aynı zamanda Futsal'da da il birincisi olan Turgutlu Lisesi futbol takımı sporcuları, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret ederek, milli takım forması hediye etti.Nike firması tarafından her yıl düzenlenen halı saha futbol turnuvasında Türkiye Şampiyonu olan Turgutlu Lisesi Futbol takımı sporcuları, okul müdür yardımcısı Şadan Arda ve okulun beden eğitimi öğretmenleri Yılmaz Yıldırım ve Mustafa Çakırca ile birlikte Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'i ziyaret etti. Şampiyonluk kupasıyla birlikte gelen öğrenciler, Başkan Şirin'e Milli Takım forması hediye etti. Türkiye Şampiyonu olan öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Şirin, "Okul idarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve siz başarılı gençlerin bizleri ziyaret etmeleri, başarılarını paylaşmalarından son derece memnunuz. Hele ki Türkiye Şampiyonluğu başarısını elde etmeniz bizleri gururlandırdı. Ben de yıllar önce sizler gibi futbol oynadım. Sporu seven ve sporun içinden gelen biriyim. Eğer yeteneğiniz varsa, profesyonel anlamda da bu işi ileriye taşıyacak imkanlarınız olduğunda futbolculuğu bir meslek olarak da görebilirsiniz. Bu sizler ve aileleriniz için bir şanstır. Eskiden mahallede oynanan futbol ile bir yerlere gitmek hedefleniyordu. Oysa şimdi çok daha fazla imkana sahipsiniz. Bizler de her daim desteğimizi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bunlar da başarınız açısından önemli hususlar. Sadece ve sadece hedefinize odaklanın" dedi.Çalışma ve başarın daha anlamlı olması için hayatta en önemli şeyin disiplin olduğuna vurgu yapan Başkan Şirin, "Hayatımızdaki disiplin en önemli unsurlardandır. Bugün çok iyi olduğunuz bir noktada, çalışmalarınızı planlı bir şekilde yapmazsanız istikrar sağlayamazsınız. Hayatı hep bir 50 metre 100 metre koşusu olarak görmeden bir hedef koyup onun üstüne giderseniz başarı öyle gelir. Şuan yakaladığınız bu başarıyı sürekli yukarıya taşımaya çalışın. Çünkü öyle bir ortamınız, okulunuz ve öğretmenleriniz var. Allah bahtınızı açık etsin. İstediğiniz hedeflere ulaştırsın. Bizler Turgutlu Belediyesi olarak sizlerin başarısı için elimizden ne geliyorsa yapmak için buradayız" diye konuştu. Okulun beden eğitimi öğretmenlerinden Yılmaz Yıldırım da desteklerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür ederek, "Turnuva sonunda yani final maçında takımımıza Milli Takım forması hediye ettiler. Bizler de bu anlamlı hediyeyi daha da anlamlı kılmak adına Sayın Başkanımız'a hediye etmek istedik" dedi. Takım kaptanı Çağrı Albayrak ise Belediye Başkanı Turgay Şirin'e Milli Takım formasını hediye ettikten sonra, Başkan Şirin'den takımı adına birer takım forma isteğinde bulundu. Bu isteğe olumlu cevap veren Başkan Şirin de genç sporcuların bu isteğini kırmayıp yardımcı olabileceklerini belirtti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından öğrenciler ile tek tek ilgilenen Başkan Şirin, Turgutlu Belediyesi olarak kapılarının her zaman açık olduğunu ve gençleri her zaman beklediğini sözlerine ekledi.