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Türkiye-Rusya arasındaki deniz ticareti gelişiyor
24.02.2017 09:10:31

Türkiye-Rusya arasındaki deniz ticareti gelişiyor

Ulusoy Denizcilik Karadeniz Ro-Ro Samsun Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, Rusya ile Türkiye arasındaki uçak krizinin atlatılmasının ardından başlayan gemi seferleri ile günde 6-7 geminin Samsun-Rusya arasında gidip-gelerek ticaret yaptığını söyledi.

Ulusoy Denizcilik Karadeniz Ro-Ro Samsun Koordinatörü Tuncer Üçüncüoğlu, Rusya ile Türkiye arasındaki uçak krizinin atlatılmasının ardından başlayan gemi seferleri ile günde 6-7 geminin Samsun-Rusya arasında gidip-gelerek ticaret yaptığını söyledi.

Türkiye hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından 2 ülke arasında ipler gerilmiş ve ticaret durma noktasına gelmişti. İlişkilerin sıkıntılı olduğu dönemde günde sadece 15 bin ton mal taşıyan 22 gemi Samsun Limanı'na demir atarak ilişkilerin düzelmesini ve ticaretin tekrar başlamasını beklemişti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tuncer Üçüncüoğlu, Rusya ile deniz ticaretinin eskisinden 2 kat daha iyi seviyeye gelebileceğini söyledi.

"Meyve-sebze ihracatında bir sorun yok"

Rusya'dan Samsun Limanı'na her gün 6-7 gemi geldiğinin altını çizen Tuncer Üçüncüoğlu, "Rusya ile ilişkiler ihracat ve ithalat yönünde eskisinden 2 misli daha artma yolunda ilerliyor. Seferlerde herhangi bir aksama yok. Gemiler gidip geliyor. Narenciye gemileri çalıştı. Önümüzdeki ayda da domates ihracat gemileri çalışacak. Şu anda meyve-sebze ihracatında bir sorun yok. Rusya'dan her gün 6-7 gemi geliyor. Samsun Limanı'ndan dünyanın her yerine 20 ton bile malı olanlar konteyner halinde gönderebilir. Karadeniz limanlarının büyük çoğunluğu Rusya'ya bağımlı bir şekilde çalışıyor. İlişkiler bozulunca ihracat durmuş, bütün gemiler de yatıyordu. Ama şimdi çalışmaya başladılar ve düzen eskisinden daha iyi işliyor" dedi.

"Lojistik Köy tamamlanınca nakliye 3 kat daha artacak"

Samsun'a yapılan Lojistik Köyün tamamlanmasının ardından Samsun'un nakliye merkezi olacağını ve nakliyenin 3 kat daha artacağını vurgulayan Üçüncüoğlu, "Lojistik Köy yapılınca deniz ticaretini olumlu etkileyecektir. Burası tamamlandığında Samsun Karadeniz'in nakliye merkezi olacak. İhracatçı ve ithalatçılar oradaki depolarda mallarını saklayabilecekler. Lojistik Köyün tamamlanmasının ardından nakliye en az 3 kat daha artar. Şu an limanda boş bekleyen gemi yok. Yükünü boşaltan gidiyor, başka yük alıp geliyor. Bir hareketlilik var. Gemiler yattığı zaman büyük masraf oluşturuyor. Gemi çünkü her şeyini kendi üreten bir fabrika. Gemilerin işlemesiyle beraber de bu zarar azaltılmış oldu" diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesinin ardından Samsun Limanlarında boşta bekleyen gemi kalmadığı belirtildi.
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