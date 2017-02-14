14.02.2017 05:07:30

Türkiye-Rusya arasında Suriye trafiği: Türkiye'nin PYD isteği

Rusya'nın 3 Türk askerini şehit etmesinin ardından gözler iki devlet arasında yapılacak görüşmeye odaklandı...

Rusya'nın yanlışlıkla El-Bab'daki Türk askerlerini vurması sonucu 3 asker şehit olmuştu. Bu olay sonrası Ankara-Moskova arasında bir dizi görüşme yapılacak.

Habertürk'te yer alan bilgide; Rusya 'nın El Bab'da üç Türk askerini yanlışlıkla vurmasının ardından, Ankara- Moskova hattında bir dizi görüşme gerçekleştirilecek. 23 Şubat'ta Cenevre'de BM gözetiminde yapılacak kritik Suriye toplantısı öncesine denk gelen görüşmeler ve konu başlıkları şöyle:

YARDIM GİDİYOR

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ümit Yardım, bugün Moskova'ya gidecek. Yardım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mart ayında yapmayı planladığı Rusya ziyareti öncesinde Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına ilişkin temaslarda bulunacak. Yardım, Cenevre öncesi hazırlıklarla ilgili gelinen noktayı da değerlendirecek.

ASTANA'DA BULUŞMA

Türk ve Rus yetkililer, Suriye rejimi ve muhalefetiyle birlikte yarın ve sonraki gün Astana'da yapılacak teknik görüşmelere katılacak. Astana'da yapılacak üçüncü toplantıda, Suriye'deki ateşkes ve ihlallere yönelik yaptırımlar değerlendirilecek. İnsani yardımların ulaştırılması, ortak koordinasyon grubunun ateşkesin güçlendirilmesine yönelik adımları da ele alınacak. Toplantıya; Ürdün Dışişleri Bakanı, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura ve ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi de katılacak.

PYD RAHATSIZLIĞI

Ankara, görüşmelerde, muhalefetin güçlü bir şekilde Cenevre'ye hazırlanmasını ve muhalefetin sulandırılmaması gerektiğini vurgulayacak. Suriye'deki muhalefeti temsil edecek grupların belli olduğunu belirtecek olan Ankara, PYD'nin Cenevre'ye katılmasına yönelik girişimlerin önlenmesini isteyecek.

EL BAB

İkili görüşmelerde, Türkiye ve Rusya, El Bab'da 3 Türk askerinin şehit edilmesiyle ilgili konuyu da ayrıntılı olarak değerlendirecek. Sahada böyle bir hatanın bir kez daha yaşanmaması için tedbirler masaya yatırılacak.

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