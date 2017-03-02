02.03.2017 16:47:50

Türkiye resti YPG'yi korkuttu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'YPG buradan çekilmezse biz vuracağımızı söyledik.' sözlerinin hemen ardından YPG'den geri adım geldi. Rakka operasyonu ile ilgili gazetecilerin sorularını çevaplandıran Çavuşoğlu, 'Bizim YPG veya başka bir terör örgütüyle olan mücadelemiz bizi ABD'yle karşı karşıya getirmemelidir. Terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin durmasını arzu etmeyiz.' ifadelerinden kısa bir süre sonra YPG bölgede bazı köylerden çekileceğini duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "YPG buradan çekilmezse biz vuracağımızı söyledik." sözlerinin hemen ardından YPG'den geri adım geldi. Rakka operasyonu ile ilgili gazetecilerin sorularını çevaplandıran Çavuşoğlu, "Bizim YPG veya başka bir terör örgütüyle olan mücadelemiz bizi ABD'yle karşı karşıya getirmemelidir. Terör örgütlerinin yanında hiçbir müttefikimizin durmasını arzu etmeyiz." ifadelerinden kısa bir süre sonra YPG bölgede bazı köylerden çekileceğini duyurdu.YPG, Fırat Kalkanı Operasyonu katılan güçlerin konuşlandığı bölge ile Münbiç arasındaki bazı köyleri (daha önce ABD bayrağı asılan ) rejim güçlerine bırakarak çekileceğini açıkladı. ÖSO'nun Münbiç'e ilerlemesine engel olmak maksadıyla Münbiç şehrini elinde bulunduran ana çatısını YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri Askeri Meclisi, Münbiç ile Özgür Suriye Ordusu arasında bulunan El Vakia köyünü Suriye rejim güçlerine teslim ettiğini açıkladı.Münbiç Askeri Meclisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Rus tarafıyla anlaşarak, Münbiç'in batı tarafında bulunan bazı köyleri Fırat Kalkanı Operasyonuna katılan güçlere karşı korumak amacıyla Suriye rejim güçlerine teslim etmeye karar verdiğimizi ilan ediyoruz" denildi.YPG "Bu kararı, sivilleri savaşın felaketlerinden korumak ve Münbiç civarının güvenliğini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağımız sözünü yerine getirmek için bu kararı aldık" sözlerine de yer verildi.Bu açıklamanın zamanlama olarak hem Çavuşoğlu'nun kararlılık açıklamaları hem de TSK destekli ÖSO'nun Münbiç'e doğru ilerleyerek, El Bab'ın doğusundaki El Keridiye, Um Humeyre, Telturin, Gara köylerini YPG'den geri alarak bazı YPG mensuplarını etkisiz hale getirmesiyle eş zamanlı olması dikkat çekti.Bu arada Türk Dışişleri, Rusya ile YPG arasında böyle bir ittifak yapıldığı şeklindeki sözleri yalanladı.