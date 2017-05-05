05.05.2017 21:35:33

'Türkiye olmadan Kıbrıs meselesi halledilemez'

KKTC Başbakanı Özgürgün:- 'Türkiye KKTC'ye çok ciddi katkılar yaptı. Türkiye olmadan Kıbrıs meselesi halledilemez'- 'KKTC'deki siyasi çözüm ve refah Türkiye'den geçiyor. Ana vatan Türkiye ile birlikte bu topraklarda çok şeyin değişebileceğini düşünüyorum'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye'nin KKTC'ye çok ciddi katkılar yaptığını belirterek, Türkiye olmadan Kıbrıs meselesinin halledilemeyeceğini söyledi.

Ercan Havalimanı ile Akıncılar bölgesi arasında inşa edilen yol, düzenlenen törenle açıldı. Törene, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Özgürgün, Türkiye'nin KKTC'ye çok ciddi katkılar yaptığını dile getirerek, Türkiye olmadan Kıbrıs meselesinin halledilemeyeceğini vurguladı.

Özgürgün, "KKTC'deki siyasi çözüm ve refah Türkiye'den geçiyor. Ana vatan Türkiye ile birlikte bu topraklarda çok şeyin değişebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'den KKTC'ye su temini projesi"

Dünyada en gelişmiş ülkelerde dahi su sorunu yaşandığını, "Türkiye'den KKTC'ye su temini projesi" sayesinde adaya suyun geldiğini anımsatan Özgürgün, sulama projesi ile tarımsal sanayinin de gelişebileceğini söyledi.

Başbakan Özgürgün, Türkiye'den gelen su sayesinde, yeraltı su kaynaklarının zenginleştirilmesinin de sağlanacağını belirterek, "Barış Suyu" diye adlandırdıkları, Türkiye'den gelen sudan Kıbrıs Rum Kesimi'nin de yararlanabileceğini kaydetti.

Geleceğin Türkiye ile birlikte aydınlık olduğuna inancını ifade eden Özgürgün, Kıbrıs'ta her zaman çözümden yana olduklarını sözlerine ekledi.



