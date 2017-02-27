27.02.2017 23:56:11

'Türkiye'nin yönetilmemesini isteyenler, sistemin devamını istiyor'

AK Parti Genel Sekreteri Gül: - '(Anayasa değişikliği) Türkiye'nin yönetilmemesini isteyenler, mevcut sistemde devam etmek istiyor ama 'Türkiye büyüsün, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girsin, terörü bitirsin' diyenler, bu sisteme geçmek istiyor'- 'Bu referandum, milletimizin kendi ayakları üzerinde duracağını ilan edeceği referandumdur'

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, anayasa değişikliğine ilişkin, "Türkiye'nin yönetilmemesini isteyenler, mevcut sistemde devam etmek istiyor ama 'Türkiye büyüsün, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girsin, terörü bitirsin' diyenler, bu sisteme geçmek istiyor." dedi.

Gül, Esenler Belediyesince Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Şehrin Ajandası" programında, "Yeni Anayasa" konulu bir konuşma yaptı.

Anayasa değişikliği oylamasının önemine işaret eden Gül, buna yönelik eleştirilere de değindi.

Gül, "Türkiye'de 200 yıldır süren mücadelenin adı; 'Türkiye'yi kim yönetecektir?' Türkiye'yi, seçilmişler mi, millet mi yoksa millet adına siyaseti dizayn eden egemen güçler, kurumlar mı yönetecek?" diyerek, bu siyasi mücadelenin, kavganın hep devam ettiğini söyledi.

Abdülhamit Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların derdi; vatandaş oyunu versin, vergisini versin, gerisine karışmasın. Türkiye'yi bu ayağı çarıklı, şalvarlı, başörtülü Anadolu insanı yönetmesin. Düşüncesi ne olursa olsun, ister Alevi, ister Sünni, ister Kürt... Bu Anadolu irfanı, bu ülkeyi yönetmesin diye hep şaşı baktılar.

Türkiye, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle yeni bir sisteme geçiş yaptı. Aslında bunun kararını, millet 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini isteyerek verdi. Bu sistemin adı, artık mevcut sistemden uzaklaşmış. 2017'de diyoruz ki 'Yarım kalan işi tamamlayalım.' Bu anayasa değişikliğinin özü budur."

- "Güçlü bir evet, güçlü bir Türkiye için zorunludur"

Gül, mevcut sistemin devam etmesi halinde Türkiye'yi kaos ve krizin beklediği uyarısında bulunarak, "Türkiye'nin yönetilmemesini isteyenler, mevcut sistemde devam etmek istiyor ama 'Türkiye büyüsün, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girsin, terörü bitirsin' diyenler, bu sisteme geçmek istiyor. Anayasa değişikliğinde 'evet' diyor. 'Türkiye küçülsün, bu millet iktidarda kalmasın, Recep Tayyip Erdoğanlar iktidara gelmesin' diyenler de 'hayır' diyor. Meselenin özü; Menderes ve karşısındakiler, Özal ve karşısındakiler, Erbakan ve karşısındaki apoletli 28 Şubat cuntacıları. Meselenin özü; Recep Tayyip Erdoğan ve onun karşısındaki darbeci, cuntacı anlayıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, siyasi istikrarsızlığı tamamen bitiren bir sistem olduğunu vurgulayan Gül, "Bu referandum, milletimizin kendi ayakları üzerinde duracağını ilan edeceği referandumdur. Vatandaş, 'Ben millet olarak vazifemi yaptım, siz de darbeleri tamamıyla ortadan kaldırın' diye siyasete bir ödev verdi. Güçlü bir evet, güçlü bir Türkiye için zorunludur. Bu mesele bir parti meselesi değildir. Şahıslar fani, partiler geçici, vatanımız bakidir." diye konuştu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, konuşmasının ardından Abdülhamit Gül'e tablo hediye etti.

Program, fotoğraf çekimi ile son buldu.