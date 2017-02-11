SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
12.02.2017 02:55:48

'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'

Geçen yıl yapılan ancak yeni açıklanan ankete katılanların sadece yüzde 12.4'ü ABD'ye 'çok olumlu' baktıklarını belirtirtti.

Sputnik'in Amerika'nın Sesi'nden aktardı:

Buna göre 'Biraz olumlu' bakanların oranı ise yüzde 29.8 oldu. Yüzde 33'lük kesim Amerika'ya karşı 'çok olumsuz' bakış ortaya koyarken, yüzde 14 ise 'biraz olumsuz' dedi. Yüzde 12'nin biraz altında bir oran ise, konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi ya da yanıt vermeyi reddetti.

GALLUP: TÜRKLER'İN RUSYA'YA BAKIŞI ABD'DEN DAHA OLUMSUZ

Gallup'un anketi, Türkler arasında Rusya'ya bakışın ise ABD'den daha kötü olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 44.1'i Rusya'ya yönelik 'çok olumsuz' görüş belirtti. Bu oran 3 yıl öncesinde yüzde 33'dü.

15 TEMMUZ'DAN ÖNCE

Anket geçen yıl 12 Mayıs-19 Haziran arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde yapıldı. Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri o dönemden bu yana daha da gerilirken, Rusya ile işbirliğinde ise artış görüldü.

ABD, OKUL VE İŞ FIRSATLARI KONULARINDA TÜRKLER'DEN YÜKSEK NOT ALDI

Ankette katılımcılara ayrıca, ülkeler için 7 ayrı niteliğe verdikleri önem soruldu. Bunlar arasında, yüzde 71.6 oranla Türkler'in en fazla önem verdiği nitelik insan haklarının korunması olurken, sadece 17.6'si ABD'nin bunu çok iyi yaptığı görüşünü dile getirdi.
Siyasi özgürlüklere sahip bir demokrasi ise, Türkler'in en düşük öncelik verdiği nitelik oldu. Katılımcıların yüzde 57.3'ü bu alana en fazla önem verdiklerini söyledi.

Diğer öncelikler arasında da yüzde 70.2 oranla iyi okullar ve üniversitelere sahip olmak, yüzde 68.2 oranla farklı ırkların birarada barış içinde yaşaması nitelikleri bulunuyor.

Katılımcılara ABD'nin bu 7 kategoride nasıl performans gösterdiği soruldu.

İyi okullara sahip olmak yüzde 43.5 oranla katılımcıların en yüksek not verdiği alan olurken, bunu yüzde 32.1 oranla ekonomi ve iş fırsatları takip etti. Ancak sadece yüzde 20.1'lik kesim farklı ırkların birarada barış içinde yaşaması konusunda ABD'ye en yüksek notu verdi. İnsan haklarının korunması konusunda bu oran yüzde 17.6, uluslararası suçlarla mücadele konusunda da yüzde 15.1 oldu.

 



    YORUM YAZ

YORUMLAR

'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'
Geçen yıl yapılan ancak yeni açıklanan ankete katılanların sadece yüzde 12.4'ü ABD'ye 'çok olumlu' baktıklarını belirtirtti.
12.02.2017 02:55:48
Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor
Brezilya'da polisler grevlerini sürdüyor
Brezilya'nın Espirito Santos eyaletindeki askeri polis grevi, eyalet yönetimi ile bazı polis dernekleri arasında eylemin sona erdirilmesi için anlaşma imzalanmasına rağmen askeri polis yakınlarınca sürdürülüyor.
11.02.2017 23:30:10
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan'da ABD ile ortak bir 'savaş eğitim merkezi' inşa edilecek
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, geçen yıl ABD ile güvenlik alanında imzalanan çerçeve anlaşmasına göre 'bir savaş eğitim merkezi inşa edileceğini' söyledi.
11.02.2017 22:26:59
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da 17 saattir doğalgaz kesintisi var
Samsun'da yol çalışması sırasında doğalgaz boru hattının hasar görmesi nedeniyle kente gaz akışı durdu.
11.02.2017 21:53:48
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Şanlıurfalı öğrenciler uzaktan erişimle dua ve Kuran okunmasını sağlayarak sulama yapan 'Modern mezar taşı' yaptılar.
11.02.2017 20:17:18
Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL
Bu ülkede tek odalı daire 950 bin TL
Norveç'te son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının yüzde 13 civarında arttı.
11.02.2017 20:09:32
Akşener'in toplantısında son dakika iptali kriz çıkardı
Akşener'in toplantısında son dakika iptali kriz çıkardı
MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki 'Milli iradeye saygı' toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı.
11.02.2017 19:41:58
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
FBI'ın 2 saatte yaptığı testi 34 dakikaya indirdi
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
Türk askerleri El Bab'a girdi
Türk askerleri El Bab'a girdi
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
Kurtulmuş: El Bab ile birlikte Fırat Kalkanı biter
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
IŞİD'in Avrupa'daki kanlı planını Türk polis önledi
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Mogherini'den Trump'a uyarı: İşimize karışma
Mogherini'den Trump'a uyarı: İşimize karışma
Atatürk Havalimanı kapatılacak mı?
Atatürk Havalimanı kapatılacak mı?
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları