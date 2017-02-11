12.02.2017 02:55:48

'Türkiye'nin yarısı ABD ve Rusya'yı sevmiyor'

Geçen yıl yapılan ancak yeni açıklanan ankete katılanların sadece yüzde 12.4'ü ABD'ye 'çok olumlu' baktıklarını belirtirtti.

Sputnik'in Amerika'nın Sesi'nden aktardı:



Buna göre 'Biraz olumlu' bakanların oranı ise yüzde 29.8 oldu. Yüzde 33'lük kesim Amerika'ya karşı 'çok olumsuz' bakış ortaya koyarken, yüzde 14 ise 'biraz olumsuz' dedi. Yüzde 12'nin biraz altında bir oran ise, konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söyledi ya da yanıt vermeyi reddetti.

GALLUP: TÜRKLER'İN RUSYA'YA BAKIŞI ABD'DEN DAHA OLUMSUZ

Gallup'un anketi, Türkler arasında Rusya'ya bakışın ise ABD'den daha kötü olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 44.1'i Rusya'ya yönelik 'çok olumsuz' görüş belirtti. Bu oran 3 yıl öncesinde yüzde 33'dü.



15 TEMMUZ'DAN ÖNCE



Anket geçen yıl 12 Mayıs-19 Haziran arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde yapıldı. Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri o dönemden bu yana daha da gerilirken, Rusya ile işbirliğinde ise artış görüldü.

ABD, OKUL VE İŞ FIRSATLARI KONULARINDA TÜRKLER'DEN YÜKSEK NOT ALDI

Ankette katılımcılara ayrıca, ülkeler için 7 ayrı niteliğe verdikleri önem soruldu. Bunlar arasında, yüzde 71.6 oranla Türkler'in en fazla önem verdiği nitelik insan haklarının korunması olurken, sadece 17.6'si ABD'nin bunu çok iyi yaptığı görüşünü dile getirdi.

Siyasi özgürlüklere sahip bir demokrasi ise, Türkler'in en düşük öncelik verdiği nitelik oldu. Katılımcıların yüzde 57.3'ü bu alana en fazla önem verdiklerini söyledi.

Diğer öncelikler arasında da yüzde 70.2 oranla iyi okullar ve üniversitelere sahip olmak, yüzde 68.2 oranla farklı ırkların birarada barış içinde yaşaması nitelikleri bulunuyor.

Katılımcılara ABD'nin bu 7 kategoride nasıl performans gösterdiği soruldu.

İyi okullara sahip olmak yüzde 43.5 oranla katılımcıların en yüksek not verdiği alan olurken, bunu yüzde 32.1 oranla ekonomi ve iş fırsatları takip etti. Ancak sadece yüzde 20.1'lik kesim farklı ırkların birarada barış içinde yaşaması konusunda ABD'ye en yüksek notu verdi. İnsan haklarının korunması konusunda bu oran yüzde 17.6, uluslararası suçlarla mücadele konusunda da yüzde 15.1 oldu.

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