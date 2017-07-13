13.07.2017 13:21:42

Türkiye'nin yabancı haritası çıkartıldı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Türkiye'nin yabancı nüfus haritasını çıkardı. Türkiye'de oturma izni veya çalışma izni alan 816 bin 410 yabancı uyruklu bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 31 Aralık 2016 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturma izni alan veya çalışma izni olan 816 bin 410 yabancı uyruklu bulunuyor. Yabancı uyrukluların illere göre dağılımında ilk sırayı 247 bin 377 ile İstanbul aldı. İstanbul'u 70 bin 374 ile Ankara ve 60 bin 534 ile Antalya takip etti. Yabancıların en az bulunduğu iller ise 140 ile Tunceli, 227 ile Hakkâri ve 366 ile Muş takip etti.



İllere göre yabancıların nüfusu ise şöyle:



İstanbul 247 bin 377, Ankara 70 bin 374, Antalya 60 bin 534, Bursa 37 bin 530, İzmir 27 bin 317, Sakarya 19 bin 188, Gaziantep 18 bin 322, Mersin 17 bin 856, Muğla 17 bin 220, Konya 16 bin 117, Samsun 14 bin 41, Eskişehir 11 bin 559, Kayseri 11 bin 351, Yalova 11 bin 127, Çorum 9 bin 325, Adana 9 bin 199, Aksaray 9 bin 182, Aydın 8 bin 214, Balıkesir 7 bin 869, Denizli 7 bin 852, Kocaeli 7 bin 757, Uşak 7 bin 542, Yozgat 7 bin 158, Kütahya 7 bin 32, Afyonkarahisar 6 bin 526, Trabzon 6 bin 321, Kırıkkale 5 bin 972, Manisa 5 bin 787, Isparta 5 bin 634, Şanlıurfa 5 bin 344, Kastamonu 5 bin 246, Ordu 4 bin 822, Karabük 4 bin 727, Kırşehir 4 bin 723, Tokat 4 bin 668, Bolu 4 bin 551, Hatay 4 bin 515, Çanakkale 4 bin 454, Çankırı 4 bin 279, Sivas 4 bin 212, Malatya 4 bin 196, Zonguldak 3 bin 806, Tekirdağ 3 bin 747, Düzce 3 bin 627, Bilecik 3 bin 463, Erzincan 3 bin 422, Giresun 3 bin 352, Erzurum 3 bin 339, Nevşehir 3 bin 269, Kahramanmaraş 3 bin 55, Edirne 2 bin 861, Amasya 2 bin 786, Niğde 2 bin 532, Van 2 bin 428, Burdur 2 bin 392, Karaman 2 bin 262, Mardin 2 bin 167, Sinop bin 970, Elazığ bin 898, Gümüşhane bin 736, Batman bin 658, Kırklareli bin 440, Kars bin 217, Rize bin 181, Diyarbakır bin 37, Bartın 804, Ağrı 735, Şırnak 663, Adıyaman 658, Iğdır 648, Osmaniye 614, Kilis 535, Bingöl 531, Siirt 529, Artvin 470, Bayburt 432, Ardahan 413, Bitlis 380, Muş 366, Hakkari 227, Tunceli 140.