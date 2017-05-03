03.05.2017 20:23:24

Türkiye'nin Tunus'a iade ettiği terör zanlısına 4 yıl hapis

Türkiye'nin Tunus'a iade ettiği terör zanlısı Muhammed Enver Beyyud'un Tunus'ta çıkarıldığı mahkemede 4 yıl hapse mahkum edildiği bildirildi.

Tunus Asliye Mahkemesi Sözcüsü Süfyan Suleyti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Tunus'a iade ettiği Beyyud'un dört yıl, ismini açıklamadığı kadın arkadaşının da iki yıl hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Suleyti, üçüncü bir firari kişiye de mahkemenin benzer suçlamaları yönelttiğini söyledi.

- Babası oğlunun peşinde can vermişti

Tunuslu askeri doktor Tuğgeneral Fethi Beyyud, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere kaçan oğlu Muhammed Enver Beyyud'un Türk makamlarınca yakalandığı haberi üzerine oğluyla görüşmek üzere Türkiye'ye gelmişti. Fethi Beyyud, ülkesine dönerken Haziran 2016'da DEAŞ'ın Atatürk Havalimanına düzenlediği saldırı sırasında hayatını kaybetmişti.

Muhammed Enver Beyyud, Türkiye emniyet birimleri tarafından Tunus'a Temmuz 2016'da iade edildiğinde Tunus emniyet birimlerince Kartaca Uluslararası Havalimanında gözaltına alınmıştı.