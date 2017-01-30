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Türkiye'nin 'tereyağı lideri' Trabzon'dan çıktı
30.01.2017 11:45:49

Türkiye'nin 'tereyağı lideri' Trabzon'dan çıktı

Türkiye'nin tereyağında lider, süt ürünleri pazarında da zirvedeki markaları arasında yer alan Kebir, Türkiye'nin 7 bölgesindeki bayilerini Antalya'da bir otelde ağırladı.

Türkiye'nin tereyağında lider, süt ürünleri pazarında da zirvedeki markaları arasında yer alan Kebir, Türkiye'nin 7 bölgesindeki bayilerini Antalya'da bir otelde ağırladı.

2016 yılının değerlendirildiği ve 2017 yılı ile ilgili istişare sağlandığı toplantıda Kebir Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz dünya üzerinde artan rekabet ortamında başarının takım çalışmasıyla mümkün olacağını ifade etti.

170 bayi temsilcisi ve davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Toplantıya Karadeniz Kardeşler Yönetim Kurulu üyelerinden Yılmaz Karadeniz, Metin Ali Karedeniz, Mehmet Karadeniz, Adem Ahmet Karadeniz, Genel Müdür Yardımcısı Utku Karadeniz, Kebir tesisleri idari amirleri ve bölge bayilerinin temsilcileri katıldı.

Helal yatırıma vurgu

Kebir tanıtım videosunun izlenilmesinin ardından Karadeniz Kardeşler Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz, 'Türkiye Vizyonu ve Yeni Yatırımlar' başlıklı konuşmasında Türkiye'nin geçtiği bu zor dönemde helal yatırıma vurgu yaparak disiplinli, özverili ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaların her zaman başarı ile sonuçlandığını ifade etti.

Yılmaz Karadeniz dünya üzerinde artan rekabetin ancak takım çalışmasıyla yakalanacağının altını çizerek, "Bu takımda bize düşen rol, doğru vizyon ve stratejilerle büyük Karadeniz Kardeşler ailesini yönlendirmektir. Satış cephesinde ön safları tutan tüketici ile doğrudan bağı olan bir kesim olarak siz bayilerimize düşen rol ise, devamlı üreten bir inisiyatif ile hareket etmek ve müşteri yelpazenizi geliştirmeye çalışmaktır. Aynı tempoyu yakaladığımız taktirde başarı katsayımız artacaktır" ifadelerini kullandı.

"Belirsizlik korkutuyor"

Karadeniz, ileriye yönelik hedefler ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sancılı döneme de dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıl gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada yaşanan hareketlilik, savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar ekonomimize doğrudan etki etmiş, bu kısır döngü büyük küçük birçok yatırımcının önüne taş koymuştur. Piyasalardaki bu belirsizlik yatırımcının gözünü korkutmuyor değil. Ama geçmişten aldığımız tecrübelerimiz gösterdi ki; krizlerle ancak hep birlikte mücadele ile baş etmek mümkün olabiliyor. Bu süreçte bizler gelecek planlarımızı iyi bir şekilde yaparak faiz ve krediye yönelmeden çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. İstikrarlı ve sağlıklı büyüme için yıllık gelirimizin yüzde 50'sini döner sermayeye yüzde 50'sini ise işletme yatırımlarına kullanarak doğru hamlelerde bulunmalıyız. Yanlış işletme ve yatırımlarla kredi ve faize yönelenler kısa vadede kendilerini kurtarmış gibi gözükseler de uzun vadede hiçte iç açıcı durumlar doğmamaktadır. Bizler şartlar ne olursa olsun faiz ve krediden uzak durarak, helalinden kazanmaya helal ortaklıklar ve birliktelikler kurmaya gayret göstermeliyiz. Karadeniz Kardeşler olarak vizyonumuz Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında nasıl yer almaksa, ülke olarak vizyonumuzda dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yer almak olmalıdır. Bizim için hedef tek, yöntem bellidir. Çok çalışıp, her anlamda, eksikliklerini gidermiş, genç ve dinamik kadromuzla, büyümemizin önünde Allah'ın izniyle herhangi bir engel kalmayacaktır. Hep söylediğimiz gibi ülkemiz ve şirketimiz adına başarılı gelecek için, inançla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Türkiye'de tereyağı lideriyiz"

Yılmaz Karadeniz'in ardından Genel Müdür Yardımcısı Utku Karadeniz de kategori bazında satış, performanslar, hedefler ve ürünler konularında katılımcıları bilgilendirdi ve yeni ürünlerle ilgili müjdeler verdi. Kebir'in son 5 yılda büyüme hedeflerini aşarak Türkiye'nin 7 bölgesinde emin adımlarla yoluna devam ettiğini, Türkiye'de tereyağında lider marka olmanın haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Başarılı olan İstanbul, Malatya, İzmit, İzmir, Trabzon, Rize, Giresun, Ankara, bayilere verilen plaket ve ödüllerin ardından program illüzyonist Aref'in tüm misafirleri şaşkına çeviren gösterisi ile son buldu.

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