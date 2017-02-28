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Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu
28.02.2017 19:26:49

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı Ocak'ta 150 milyon dolar oldu

Rusya'ya ihracat, yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez geçen ay yüzde 59,1 artarak 150 milyon dolara, bu ülkeden yapılan ithalat ise yüzde 10,2 yükselerek 1,5 milyar dolara yaklaştı.

Rusya`ya ihracat, yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez geçen ay yüzde 59,1 artarak 150 milyon dolara yaklaştı. Bu dönemde yaş sebze meyve ihracatından elde edilen gelir neredeyse 38 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin en fazla ihracat-ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında yer alan Rusya ile dış ticaret 2014 yılından itibaren daralmaya başlamıştı. Kasım 2015'te sınırı ihlal eden Rus jetinin düşürülmesinin ardından ilişkiler gerilmiş ve Rusya, başta dış ticaret olmak üzere birçok konuda Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı.

İki ülke ilişkilerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl gerçekleştirdikleri görüşmeyle başlayan normalleşme süreci meyve verdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı ocakta bir önceki aya göre yüzde 59,1 artarak 94 milyon dolardan 150 milyon dolara çıktı. Bu dönemler itibariyle yaş meyve-sebze ihracatından elde edilen gelir de arttı. Portakal ve mandalinaya yönelik Rus ambargosunun kısmen kalkmasıyla ocak ayında yaş sebze meyve ihracatından yaklaşık 38 milyon dolar elde edildi.

Aynı dönemde Rusya'dan ithalat da 1 milyar 343 milyon dolardan yüzde 10,2'lik artışla 1 milyar 479 milyon dolara yükseldi. İthalatta en büyük payı, yaklaşık 832 milyon dolarla enerji, 279 milyon dolarla demir-çelik aldı.

Rusya ile ticarette serbestlik sağlayacak anlaşma için görüşmeler tekrar başlarken, söz konusu anlaşmanın hayata geçirilmesi halinde iki ülke arasındaki ticarette gümrük ve bürokratik işlemler hızlandırılarak toplam ticaret hacmi artırılacak. Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliğini bölgesel ve ekonomik anlamda artırması beklenen anlaşmanın gerçekleşmesi halinde iki ülkenin yatırımcıları da daha kolay bir şekilde ticari faaliyette bulunabilecek.

'İHRACATÇILARIMIZ ÇOK İYİ ORGANİZE OLUYORLAR'

Akdeniz Yaş Meyve-Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Soylu, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımların sektöre olumlu katkıda bulunduğunu, özellikle narenciye ürünlerine yönelik ambargonun kaldırılmasının ihracat rakamlarına olumlu yansıdığını söyledi.

Narenciye sezonunun gelecek ay sona ereceğini, ancak eylül ayında sezonun tekrar açılacağını belirten Soylu, "Bu ay ve gelecek ay Rusya'ya narenciye ihracatımız hız kesmeden artacak. Normalleşme çabaları devam ederse, siyaseten de ilişkilerimiz olumlu ilerlerse Rusya'ya ihracatımız daha çok artar. Zaten ihracatçılarımız bu ülkede çok iyi organize oluyorlar. İhracatımız giderek artacaktır." diye konuştu.

Soylu, Rusya'nın halen bazı tarım ürünlerine yönelik ambargoyu sürdürdüğüne işaret ederek, "Sebze çeşitlerinin bazılarında, domates, kabak, patlıcan, nar, biber ve üzümde Rus ambargosu kalkmadı, sıkıntılarımız devam ediyor. Bu ürünlerde de ambargo kalkarsa yaş sebze ve meyve ihracatımız artar." ifadelerini kullandı.


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