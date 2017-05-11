11.05.2017 15:13:28

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi 'TROY' cüzdanlarda

Türkiye'deki tüm bankaların ortak girişimiyle hayata geçirilen 'Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'nin (TROY)' tüketici tanıtımı gerçekleştirildi- BKM Genel Müdürü Canko:- 'Hedefimiz, yüzde 100 nakitsiz ödemeler toplumuna giden bu yolda tüm bankaların TROY logolu kartlarını kullanıcılara sunması ve her cüzdanda en az bir TROY logolu kart bulunması'- 'Halihazırda 15'i banka, biri banka dışı olmak ü

Türkiye'deki tüm bankaların ortak girişimiyle hayata geçirilen "Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'nin (TROY)" tüketici tanıtımı yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, tanıtımda yaptığı konuşmada, TROY'un ilk kez tanıtıldığı 1 Nisan 2016'dan bugüne kadar geçen sürede ürünün gelişimi ve markaya dönüşme hikayesini anlattı.

Bundan böyle kartların sağ alt köşesinde bir Türk markası olduğunu belirten Canko, Türkiye'nin kendi ödeme yöntemi markasını yaratmasının tesadüf olmadığını, ekonominin kitabının tarih boyunca bu topraklarda yazıldığını ifade etti.

Canko, paranın, ticaretin ve borsanın Anadolu'da doğduğunu, Türk toplumunun bu köklü miras üzerinde yükselen alışveriş ve ödeme kültürünün Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla bir ödeme yöntemi ve markası doğurduğunu aktardı.





- "Artık cüzdanlarımızdaki kartların sağ alt köşesinde TROY olacak"





Soner Canko, Türkiye bankacılık ve ödemeler sektörünün teknolojiye önemli yatırımlar yaptığını, toplumun dinamik yapısı ve teknolojiyi benimseme hızının, finansal teknolojilerde hızlı büyümeye yol açtığını söyledi.

Bu dinamizm ve hızın dünyada bu alandaki taksitlendirme, güçlü sadakat programları, chip&pin ve temassız ödemeler gibi önemli teknolojik gelişmelere ilham verdiğini ifade eden Canko, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün ortak girişimleri ve iş birliğiyle artık dünyaya ilham vermenin yanında kendi markamızla dünyaya yön veriyoruz. Banka kartları, ön ödemeli kartlar ve kredi kartlarının sağ alt köşesinde yer alan logo, ödeme şeması olarak adlandırılıyor. Artık cüzdanlarımızdaki kartların sağ alt köşesinde hepimize gurur veren bir marka, TROY var. En büyük gücümüz bankaların kurduğu tek bir çatı altında yerel, hızlı ve yenilikçi bir yapı olmamız. TROY'un arkasında güçlü bankacılık alt yapısıyla Türkiye var."

Dünyanın diğer ülkelerindeki yerel ödeme yöntemi kullanımına ilişkin de bilgi veren Canko, 200 milyon nüfuslu Brezilya'da yerel ödeme yöntemi "Elo"ya sahip 110 milyon kart kullanıldığını, 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan'da ise 645 milyon adetlik banka kartı pazarının yüzde 38'ini Hindistan'ın yerel ödeme yöntemi olan "Rupay"ın oluşturduğunu bildirdi.

Canko, Akdeniz ülkesi olan 59 milyon nüfuslu İtalya'da ise yerel ödeme yöntemi olan "Bancomat" markalı 37 milyon adet kart kullanıldığını söyledi.





- "Hedefimiz her cüzdanda en az bir TROY kart"





BKM Genel Müdürü Canko, TROY kartların POS, ATM ve e-ticaret sitelerinde yüzde 100 kabulünün sağlandığını, TROY üyelerine yönelik altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve TROY kullanımına ilişkin tüm standart ve kuralların belirlendiğini anlattı.

Bugün itibarıyla 200 bini aşkın TROY logolu kart bulunduğunu ifade eden Canko, halihazırda 15'i banka, biri banka dışı olmak üzere 16 kurumun TROY logolu banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartı ürününü vermeye hazır durumda olduğunu bildirdi.

Canko, "Hedefimiz yüzde 100 nakitsiz ödemeler toplumuna giden bu yolda tüm bankaların TROY logolu kartlarını kullanıcılara sunması ve her cüzdanda en az bir TROY logolu kart bulunması." dedi.



