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'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
11.02.2017 22:56:08

'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'

Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, Rusya ile Türkiye arasında son yaşanan El Bab 'kazası' sonrasında karşı karşıya gelme ihtimali üzerine değerlendirmelerde bulundu.

TİMETURK | HABER MERKEZİ
PINAR HİLAL BALTA

Habertürk canlı yayınında Rusya'nın El Bab'da Türk askerini "kazaen" vurması konusu masaya yatırıldı. Konu ile ilgili değerlendirmeler sonucunda Turmp'ın Rusya ile ilgili açıklamaları sebebiyle iki ülkenin (ABD ve Rusya) biraraya gelmesi ve Türkiye'yi "egale" etmesi gündeme geldi. Sebebi ise iki ülkenin PYD'ye mesafesi.

ABD ve RUSYA YAKINLAŞIR MI?

"Tabi ki böyle bir ihtimal var ama çok zayıf" diyen Hasan Basri Yalçın şu değerlendirmelerde bulundu:

"Evet, Trump'ın ve Putin'in sergiledikleri politika, diplomatik görüşme talepleri vs. hep bu yönde. Rusya ve ABD'nin birbirine yakınlaşması yönünde ama ben bunun en zayıf senaryo olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump'ın Suriye'ye dair şu ana kadar net bir planı yoktu. Turmp'ın belli başlı hareket noktaları var. Bir, İran'dan haz etmiyor. İki, Rusya ile iş yapabilirim, diyor. Üç, PYD'ye Obama döneminde olan desteği kesti.

Şu an itibari ile Trump, bana yeni bir plan ile gelin, dedi ve ne ile, nasıl bri plan ile gelineceğini henüz bilmiyoruz."

SON SİLAH YARDIMI

Son silah yardımı Obama döneminden onaylı olan bir yardım mıydı?

"Evet tabi ki. Bizde doğrudan PKK'ya verilmiş gibi lanse edildi fakat özellikle vurguladılar "Arap unsurlara verildi" diye. Ha! Olabilir de. Amerika, PYD'ye kaç yıldır destek veriyor. Ama bunların içerisinde şunu gözardı etmemek lazım: İki büyük güç karşı karşıya geldiğinde bunlar ilk önce birbiri ile tepişirler. Zayıf güçleri birarada tepelemezler. Uluslararası ilişkilerdeki en kötü senaryodur bu. Bütün güçler biraraya gelip, bizi yer mi? Olabilir böyle bir şey ama beklenir en makul senaryo da lik önce büyük aktörlerin kafa kafaya gelmesidir."

RUSYA'NIN ÖNCELİKLİ ADIMI "ENGELLEME"

"Dikkat ederseniz Rusya ne yapıyor? Türkiye'nin ABD ile yakınlaşmasını engellemek istiyor."

TÜRKİYE'NİN ABD'YE YAKINLAŞMA İHTİMALİ: YA OLURSA?

"Böyle bir durumda Türkiye ABD'ye doğru fazlaca yaklaşırsa Rusya'nın Suriye'de çaresiz kalacağı ve o zaman sadece batı yakasında hakim olacağı korkusu var."

TÜRKİYE ŞU AN ÇOK FARKLI BİR KONUMDA

"Ama Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde şu an üç-iki yıl öncesine oranla çok daha farklı bir konumda. artık pazarlık edebiliyor ve ne olursa olsun bir NATO üyesi. Suriye'nin içerisine 50 km mesafe ile girmiş."

RUSYA İLE KAFA KAFAYA SAVAŞMAYIZ AMA...

"Şimdi Rusya "hata ile vurduk" falan diyor ama. "Hata" ile vurur. Çat! Türkiye'de bir tane "hata" ile vurur. Daha önce vurduğu gibi... Bir NATO ülkesini kolay kolay vuramaz. Yani Rusya ile kafa kafaya savaşmayız ama Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin. NATO, Türkiye'yi bir yerde silemez. Rusya da NATO'nun Türkiye'yi silmeyeceğini düşündüğü için öyle basit kabadayılıkları da kolay kolay yapamaz.

Kötü senaryolar var. Ama en kötü senaryolar en makul senaryolar değil. En kötü senaryo Rusya ve ABD'nin beraber olup 'gelin biz burada PYD'yi Türkiye'ye rağmen destekleyelim' demesi. O zaman Türkiyebaşbaşka bri evreye geçmiş olur. O, hakikaten sorunlu bir durumdur. Türkiye'nin NATO'daki pozisyonunu vs. Her şeyin yeniden değerlendirmesi gerkekir..."



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