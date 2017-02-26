27.02.2017 13:10:24
Milli takımın J Grubu'ndaki üçüncü maçı, Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.
Türkiye'nin masa tenisinde konuğu Çekya
Masa Tenisi Erkek Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Takımlar Eleme Grubu'nda yarın Çekya ile karşılaşacakMasa Tenisi Erkek Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Takımlar Eleme Grubu'nda yarın Çekya ile Antalya'da mücadele edecek.
Milli takımın J Grubu'ndaki üçüncü maçı, Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.
Gençay Menge, İbrahim Gündüz, Talha Yiğenler ve Ahmet Li'nin yer aldığı milli takım, grubunda 2 puanla 3. sırada bulunuyor.
Türkiye grubunda daha önce oynadığı maçlarda deplasmanda Çekya'ya 3-1, İstanbul'da da Romanya'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Grupta Romanya 6 puanla lider, Çekya da 4 puanla ikinci sırada bulunuyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından ilk 2 sırayı alacak takımlar finallerde mücadele etme hakkını kazanacak.