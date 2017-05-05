05.05.2017 18:42:05

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliğinin yeni hizmet binası açıldı

Başbakan Yıldırım:- 'Bu yeni mekan, inşallah çok güzel iş birliklerinin oluşması ve iki ülke ilişkilerinin daha da ileri taşınması için önemli bir görev ifa eder. Vatandaşlarımızın kendi evi gibi gördükleri elçiliğimizin, Moldovalı dostlarımızın Türkiye ile gönül bağlarını güçlendirmesine vesile olacağına inanıyorum'- Moldova Başbakanı Filip:- 'Bu açılışın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkil

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının, çok güzel iş birliklerinin oluşması ve iki ülke ilişkilerinin daha da ileri taşınması için önemli bir görev ifa etmesi temennisinde bulunarak, "Vatandaşlarımızın kendi evi gibi gördükleri elçiliğimizin, Moldovalı dostlarımızın Türkiye ile gönül bağlarını güçlendirmesine vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Yıldırım, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti olarak 2002'den beri dış temsilciliklerin sayısını artırma yolunda önemli mesafeler aldıklarını söyledi.

Bugün 236 yurt dışı misyonuyla dünyada en fazla diplomatik temsilciliğe sahip altıncı ülke konumunda olduklarına dikkati çeken Yıldırım, sadece temsilcilik açmadıklarını, açılan yerlerin ülkenin itibarını da temsil edecek güzellikte olmasına önem verdiklerini vurguladı.

Yıldırım, başta kiralama şeklinde açılan dış temsilciliklerin artık yavaş yavaş kendi arazisinde, özgün binalarla yenilendiğini, temsilciliklerin güzel hizmetlere vesile olan, kimlik sahibi binalara dönüştüğünü dile getirdi.

Kişinev'deki diplomatik temsilciliğin bölgedeki yabancı misyonlar arasında önemli konuma sahip olduğunu anlatan Yıldırım, "Bu ziyaret vesilesiyle ev sahibi Sayın Başbakan ile büyükelçilik binasını açma fırsatı bulduk. Kendisine, bu güzel ana tanıklık ettiği için teşekkür ediyorum. Bu yeni mekan, inşallah çok güzel iş birliklerinin oluşması ve iki ülke ilişkilerinin daha da ileri taşınması için önemli bir görev ifa eder. Vatandaşlarımızın kendi evi gibi gördükleri elçiliğimizin, Moldovalı dostlarımızın Türkiye ile gönül bağlarını güçlendirmesine vesile olacağına inanıyorum." diye konuştu.

- "Bu güzel bina güçlü ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir"

Moldova Başbakanı Pavel Filip de Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliğinin hizmet binasının açılışının sembolik açıdan da öneme sahip olduğunu söyledi.

Ziyaretin, bir Türk Başbakanı'nın Moldova'ya ilk ziyareti olması açısından önem taşıdığını hatırlatan Filip, ziyaretin çok iyi sonuçlarının olacağını umduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında birtakım anlaşmalar imzalandığını anımsatan Filip, "Bütün bu anlaşmalar ilişkilerin daha da iyileşmesini sağlayacak. Yeni büyükelçilik binasının açılışı semboliktir. Bu açılışın, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 25. yıl dönümüne denk gelmesi memnuniyet vericidir. Bu güzel bina güçlü ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu. â€‹

İki ülke milli marşlarının çalınması ve bayraklarının göndere çekilmesinin ardından büyükelçilik binası açıldı.

Yıldırım ve beraberindekiler, daha sonra büyükelçilik binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Açılışa Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker ve Fatih Şahin, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam ve Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da katıldı.