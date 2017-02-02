02.02.2017 09:07:19

Türkiye'nin ilk kadın general adayının gözaltına alınmasında Kardak ayrıntısı

Türkiye'nin ilk kadın general adayı Hava Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül, Kardak'tan döndüğünde gözaltına alınmış.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Bülbül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak ziyareti sırasında heyette bulunan komutanlar arasındaydı.

Kardak kayalıklarının yakınına yapılan seyahatte görev yapan Hava Kurmay Yarbay Bilgehan Bülbül, bir gün sonra başlatılan operasyonda gözaltına alındı.



AKAR'IN ÖZEL KALEMİ Mİ?



Emniyette sorgusu devam eden şüpheliler arasında bulunan Bülbül'ün, Akar'ın özel kaleminde görev yaptığı iddia edildi.





EL-BAB'I VURAN UÇAKLARI KOORDİNE EDİYOR

Dosyaya giren bu ifade üzerine Savcı Müslüm Canpolat, aralarında 5'i sivil imam, 10'u asker toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Geçen Pazartesi günü yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında, 15 Temmuz sonrası Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın özel kaleminde görevlendirilen Yarbay Bilgehan Bülbül ile Eskişehir 1. Anajet Üsssünde görev yapan eşi Kurmay Yarbay Nail Bülbül'ün de bulunduğu bildirildi. Yarbay Nail Bülbül'ün Fırat Kalkanı Harekatı'nda Eskişehir'den kalkarak El-Bab'ı vuran F-16 savaş uçaklarının koordinasyonunu sağlayan komutanlardan biri olduğu belirtildi.

NASIL GÖALTINA ALINDILAR?

​Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, soruşturma dosyasında ismi gizli tutulan bir itirafçı, ifadesinde, Eskişehir 1. Anajet Üsssünde görev yapan Kurmay Yarbay Nail Bülbül'ün kendisine bağlı olduğunu, lojmanındaki evinde zaman zaman ziyarete gittiğini söyledi. İtirafçı sivil imam, Yarbay Nail Bülbül'ün kendisinden daha kıdemli Kurmay Yarbay olan eşi Bilgehan Bülbül'ün de FETÖ mensubu olduğu ileri sürerek, “Yarbay Bilgehan Bülbül bilinenin aksine bir abla ile değil bir örgüt abisi ile görüşüyordu” dedi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDE SERBEST

Kurmay Yarbay Nail Bülbül'ün 15 Temmuz darbe girişi sonrasında Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı, ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı da öne sürüldü.



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