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Türkiye'nin ilk Fakülte Bilim Kurulu oluşturuldu
17.02.2017 13:32:37

Türkiye'nin ilk Fakülte Bilim Kurulu oluşturuldu

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde geleceğe yönelik bilimsel çalışma planları yapmak, bilimsel çalışmaların artı ve eksik yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla 'Bilim Kurulu' oluşturuldu. Kurul, fakülteler bazında Türkiye'nin ilk kurulu olurken, ülke genelinde TÜBİTAK'tan sonra oluşturulan bilenen tek bilim kurulu olma özelliğini taşıyor.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde geleceğe yönelik bilimsel çalışma planları yapmak, bilimsel çalışmaların artı ve eksik yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla "Bilim Kurulu" oluşturuldu. Kurul, fakülteler bazında Türkiye'nin ilk kurulu olurken, ülke genelinde TÜBİTAK'tan sonra oluşturulan bilenen tek bilim kurulu olma özelliğini taşıyor.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, İNÜHABER'e yaptığı açıklamada, bilim kurulunun tamamen araştırma alanı bilim olan insanlarla çalışacağını söyledi. Bilim kurulunun hem üniversite hem de fakülte için çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Hayaloğlu, "Bilim kurulu Türkiye'de ilk defa burada kuruldu. Hiçbir fakültemizde bilim kurulu yok. Belki hiçbir kurumda yok. Sadece TÜBİTAK'ta bilim kurulu var" dedi.

Prof. Dr. Hayaloğlu, bilim kurulunun fakülteye bir çok katkı sağlayacağını kaydederek, "Bilim kurulunun kurulmasının amacı fakültemizin bilim politikalarını üretmek, geleceğe yönelik bilimsel çalışma planları yapmak. Bizim eksikliğimiz, zenginliğimiz, fırsatlarımız nedir? Ne değildir? Bunları araştırmaktır. Daha doğrusu daha teknik bir ifadeyle swot analizi yapmak. Yani güçlü olduğumuz zayıf olduğumuz yanlar, fırsatlar ve tehditleri bilimsel açıdan değerlendirmek ve geleceğe dönük olarak bunları planlamaktır" diye konuştu.

Bilim kurulunun sekiz bölümden oluştuğunu ve her bölümde bir temsilcisinin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hayaloğlu, temsilcilerin akademik personel içerisinden son üç yıldaki performanslara göre seçildiğini söyledi. Prof. Dr. Hayaloğlu, bilim kurulunun her yıl şubat ayında olağan toplantısının yapılacağına değinerek, "Bu toplantıda yeni üyelerini seçer. Bir yıl sonra tekrar son üç yıl içerisinde akademik teşvik puanı yüksek olan hocamız yeniden kurula girmiş olur. Her yıl hocamızın puanı bölümünde en yüksek ise kurul üyeliğine devam eder. Her yıl değişmesi belki istihzar açısından problem gibi gözükebilir ama yeni kişilerin, taze kanın gelmesi, farklı görüşlerin gelip bilim kurulu ortamında gündeme alınması daha uygun olur diye düşündük" ifadelerini kullandı.

Bilim kurulunun en önemli görevlerinden birinin çalışma alt grupları oluşturması olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hayaloğlu, şöyle konuştu.

"Her bir hocamız kendi bölümünde çalışma alt grupları oluşturur. Grup liderleri kendi bölümünden olmak kaydıyla diğer birimlerden, fakültelerden, üniversitelerden alt çalışma guruplarına grup lideri bizim fakülteden olmak kaydıyla üye kaydı yapabilirler. Bilim kurulunun yaklaşık üç aylık bir geçmişi var. Bu üç aylık süre içerisinde 35'in üzerinde çalışma grubu oluştuk" şeklinde konuştu

"30. yılımızda 30 bilimsel etkinlik sloganı oluşturduk"

Prof. Dr. Hayaloğlu, bilim kurulunun bir başka görevinin de bilimsel etkinlikler düzenlemek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"18 Haziran'da mühendislik fakültesi olarak 30. yılımızı kutlayacağız. 30. yılda 30 bilimsel etkinlik sloganı oluşturduk. Kendi aramızda en az 30 bilimsel etkinliği 2017 yılında yapmamız gerekiyor. Aslında 2016 yılının sonunda buna başladık. İki kariyer günü yaptık. İnşallah 2017 yılında kariyer günü sayısı her bölümümüzden birer kariyer günü yapmak suretiyle en az 10'a yükselecek. Kongre, sempozyum, çalıştay çalışmalarını da başlattık."

Bilim kurulunun diğer üniversite ve fakültelere örnek olacağını belirten Prof. Dr. Hayaloğlu, bilim kurulunun kurulması aşamasında kendileri verdiği destekten dolayı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ve üniversite yönetimine teşekkür etti.
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