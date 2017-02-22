22.02.2017 17:46:15

Türkiye'nin hububat ve bakliyat ihracatını Güneydoğu sırtlıyor

Güneydoğu'dan 1 Ocak ila 18 Şubat arasında, 299 milyon 734 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

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Güneydoğu'dan 1 Ocak ila 18 Şubat arasında, 299 milyon 734 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya yaptığı açıklamada, ihracatta yeni yıla önemli artışlarla başladıklarını belirtti. İhracattaki artışın sektörü umutlandırdığını vurgulayan Altunkaya, ihracatın artırılması için pazar çeşitlendirmesine ağırlık verdiklerini söyledi. Farklı pazarlarda daha aktif olmak için dünya genelinde önem taşıyan sektörel fuarlara katılımda bulunduklarını belirten Altunkaya, bu kapsamda Türkiye'den 154 markanın katılacağı "Dubai Gulfood 2017 Fuarı"na Gaziantep'ten de 19 gıda markası yer alacağını ifade etti. 2017 yılı sonu için belirledikleri hedeflere ulaşabilmek için bu gibi fuarların fırsat olduğuna dikkati çeken Altunkaya, 26 Şubat'ta açılacak fuarın 2 Mart'ta kapanacağını belirterek, fuara Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak çıkarma yapacaklarını dile getirdi. Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu'nun da fuarda stant açarak, grubun tanıtımını yaptığı ürünlerden bölgenin birbirinden lezzetli tatlarını ikram edeceğini anlatan Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri ve Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin de birer heyetle katılacağını kaydetti. Bölgenin 1 Ocak ila 18 Şubat arasında gerçekleştirdiği ihracata da değinen Altunkaya, bölgeden oldukça geniş sayıda ürün ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Ocak başından 18 Şubat'a kadar geçen sürede gerçekleştirilen 299 milyon 734 bin dolarlık ihracatın büyük bir dilimini buğday unu oluşturduğunu, bu ürünün ihracatının 73 milyon 543 bin dolara ulaştığını vurgulayan Altunkaya, buğday ununu 62 milyon 451 bin dolarla bitkisel yağların izlediğini dile getirdi. Bölgeden en fazla ihraç edilen üçüncü ürünün ise makarna olduğunu vurgulayan Altunkaya, bölgenin makarna ihracatının 38 milyon 545 bin dolara ulaştığını vurguladı.İhracatın kalan kısmının da diğer ürünlerden oluştuğunu anlatan Altunkaya, Birlikler arasında en fazla hububat, bakliyat ve yağlı mamuller ihracatı yapan birliğin de Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olduğunu sözlerine ekledi.