23.07.2017 14:25:13

Türkiye'nin hentbolcuları antreman için 'iş yerinden izin alamıyor'

2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele eden Erkek Milli Hentbol Takımı'nın kalecisi Remzi Sönmez, organizasyon öncesinde iş yerinden izin alma sorunu yaşadığını bildirdi.

Remzi Sönmez, ay-yıldızlıların Sırbistan'a 26-21 mağlup olduğunu maç sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kolay kazanacaklarını düşündükleri bir maçı kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirten Remzi, "Kamplar çok uzun olduğu için iş yerimizden izin almakta zorluk yaşıyoruz. Bu sebeple bir kampa geç katılmak zorunda kaldım. Türkiye için çalışıyoruz ama iş yerinden izin alamıyoruz. Milli Takım'da oynamaktan gurur duyuyorum ama iş yerinden izin alamadığımız için işimizi tam olarak yerine getiremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu, işitme engelli sporcularda hırsın, diğer insanlara oranla daha fazla olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maç bittiğinde çok üzüldüm. Kamplarda bu maçların taktiklerini fazlasıyla çalıştık. Hedefimiz var ve başarılı olacağımızı düşündük. Maç öncesi herkes mutluydu. Sırbistan'ın sert bir oyun anlayışı var. Bu durum problem oldu. Hata yaptık ve çok aceleci davrandık. Kendimize çok güveniyorduk ama olmadı. Önümüzdeki maçı kazanmak öncelikli hedefimiz."

Remzi Sönmez, Samsun'daki organizasyondan hem kendilerinin hem de yabancı sporcuların oldukça memnun olduğunu vurguladı.

Organizasyonun başarısıyla gurur duyduğunun altını çizen Remzi, "Samsun halkına, devletimize çok teşekkür ediyoruz. Herkes bize bayraklarla destek verdi. Çok iyi şeyler hissettim. Tek sorun kaybetmiş olmamızdı. Onlardan çok özür diliyoruz" diye görüşlerini aktardı.

Ailesinde sadece kendisinin işitme engelli olduğunu vurgulayan Remzi Sönmez, "Ailemle beraber yaşamıyorum, çünkü evliyim. Babam biraz işaret dili biliyor, annem ise tamamen biliyor. O yüzden iletişim kurabiliyoruz. İşaret dilini mecburen öğrendiler" ifadelerini kullandı.