26.02.2017 11:16:43

Türkiye'nin farklı noktalarından görme engelliler Eskişehir'de buluştu

Türkiye'nin farklı noktalarından görme engellilerin katıldığı ve görme engellilerin bisiklete binmesini konu edinen '1'inci Ulusal Eşpedal Çalıştayı' Eskişehir'de gerçekleştirildi.

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Türkiye'nin farklı noktalarından görme engellilerin katıldığı ve görme engellilerin bisiklete binmesini konu edinen "1'inci Ulusal Eşpedal Çalıştayı" Eskişehir'de gerçekleştirildi.Eskişehir Bisiklet Derneği'nin desteklediği ve Türkiye'nin 7 farklı ilinden Eşpedal Derneği üyelerinin bir araya geldiği çalıştay, 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlendi. Çalıştaya katılanlar ilk olarak kendilerini tanıtırken, illerinde yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Her ilden Eşpedal Derneği üyelerinin kısa tanıtım filmlerinin aktarıldığı çalıştayda, ortak bir dil geliştirerek kurumsal kimlik oluşturabilmek için faaliyetler yürütüldü."Amacımız insanları ayırt etmeden bir araya getirip bisiklete binmek"Çalışmalar hakkında bilgiler veren İzmir Eşpedal Derneği temsilcisi Elif Ünver, 2 senedir faaliyetlerde bulunduklarını aktardı. Şimdiye dek dernek üyeleri olarak hiç bir araya gelmediklerini ifade eden Ünver, "Dernek olarak gittikçe büyüdüğümüzü ve bazı tanımlanması gereken konularımızın olduğunu fark ettik. O yüzden buna da 1. Ulusal Eşpedal Çalıştayı diyerek konumuzu da kurumsal kimlik olarak belirledik. Farklı illerden Eşpedal'ı temsil eden insanların ortak bir dil kullanabilmesi, ortak bir tavır geliştirebilmesi için böyle bir çalıştaya ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Şimdiye kadar çok güzel geçti. Devam etmesinde bir engel görmüyoruz ve bunu istiyoruz zaten. Tam da bu yüzden buradayız. Bundan sonra ne yapacağımızı belirlemek için devam edecek. Eşpedal hem bir bisiklet hem de bir engelli oluşumu. Bizim Eşpedal olarak amacımız genel olarak bisiklet üzerinde yol arkadaşlığını kullanarak dostlukları engelli, engelsiz ayrımı yapmadan insanları bir araya getirmeyi ve tabii ki bisiklete binmeyi hedefliyoruz. Bu çalıştayla da ortak bir dil kullanmayı hedefliyoruz. Birbirimizi daha iyi tanımayı hedefliyoruz" dedi."Bisikletliler olarak görme engelli arkadaşlarla sosyalleşiyoruz"İzmir Eşpedal Derneğinden Gündüz Altıok ise şunları dile getirdi:"7 ilde faaliyet gösteriyoruz Eşpedal olarak. Tüm bu illerde bisikletlerimiz var ve arkadaşlarımız bunları kullanıyorlar. Bu şekilde engelleri aşıyoruz. Görme engelli arkadaşlar mekansal engelleri aşmış oluyorlar bu şekilde. Şehirleri ve bulundukları ortamı daha iyi tanımış oluyorlar. Biz de bisikletçiler olarak görme engelli arkadaşlarla beraber sosyalleşiyoruz. Onların dünyasına katılarak onları daha iyi anlıyoruz. Farkındalık kazanıyoruz. Bu da şu anda 7 ile yayıldı. Bunu ortak bir söylem geliştirmek adına kurumsal bir kimliğe ihtiyacımız olduğunu düşündük. Farklı illerde faaliyetler yürüttüğümüz için de birbirimizle çok bir araya gelemiyoruz. Bu çalıştay aracılığıyla bir araya gelip ortak söylemler geliştirelim, derneğimizin de kurumsal kimliğini oluşturalım diye böyle bir çalıştay düzenledik."