01.03.2017 21:19:42

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı

Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etmek için İsviçre'ye gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına yönelik başvuru dosyasını UEFA yetkililerine vermek için İsviçre'nin Nyon kentine gitti.

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş'tan oluşan heyet, başvuru dosyasını yarın yetkililere teslim edecek.

Şampiyonaya ev sahipliği yapmak için aday olan ülkelerin başvuru dosyalarını teslim tarihi, 3 Mart Cuma günü sona erecek.

Organizasyona aday olan ülkelerden Almanya da başvuru dosyasını tamamlayarak UEFA yetkililerine verdi.