15.02.2017 12:49:37

Türkiye'nin en soğuk yeri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 25 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

AA'nın haberine göre, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu Iğdır ve Ardahan çevrelerin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi meydana gelebilecek bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, Ardahan'da 25, Ağrı'da 12, Erzurum'da 16, Erzincan'da 10 ve Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 0, Erzincan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Ağrı'da 3, Kars'ta 6 ve Ardahan'da 9 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları da Ağrı'da 65, Erzurum'da 40, Kars'ta 27, Ardahan'da 15 ve Iğdır'da 14 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, vatandaşları dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

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