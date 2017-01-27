27.01.2017 15:10:22

Türkiye'nin en genç muhtarı Ağrı'da

Ağrı'nın Diyadin ilçesinin Dalören köyünde 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde muhtar seçilen Habip Yılmaz, Türkiye'nin en genç muhtarı olduğunu söyledi.

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinin Dalören köyünde 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde muhtar seçilen Habip Yılmaz, Türkiye'nin en genç muhtarı olduğunu söyledi.30 Mart yerel seçimlerinde Diyadin ilçesinin Dalören köyünde muhtar seçilen Habip Yılmaz, şu an 26 yaşında olduğunu belirtti. Muhtarlık seçimlerinden önce İstanbul'da ikamet ettiğini ve mobilyacılık işleriyle uğraştığını ifade eden Yılmaz, kendi köyünde nişanlanıp evlendikten sonra muhtar olmaya karar verdiğini ifade etti. Genç muhtar Yılmaz; "Gençleri temsilen muhtar adayı oldum. Çevremden olumsuz tepkiler aldım, ancak adaylığımı koydum. Karşımdaki rakip 20 yıl muhtarlık yapan biriydi. Seçimde 106 oy fark ile seçimi kazandım" dedi.2 yıl içerisinde köyde önemli hizmetler yaptığını kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Öğretmenlerimiz için okula giden iki yüz metrelik yolu yaparak etrafını iki metre yüksekliğinde istinat duvarıyla destekledik. Köyümüze köprüler yaptık. Köyümüz için nasıl daha iyi hizmet edebiliriz diye projeler düşündük ve yaptık. Köyümüze en iyi şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz. İnşallah yapılmayan işlerimizi de üstlerimize, amirlerimize, kurumlarımıza götürerek yapmak istiyoruz."Gençlere fırsat verilmesini isteyen Yılmaz; "Gençlere fırsat verilirse her işi yapabileceklerine inanıyorum. Köydeki insanlar benim bu genç yaşta muhtar olmama şaşırıyorlar. Olumlu tepkiler de alıyorum. Tüm bunlar beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.