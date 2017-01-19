19.01.2017 13:48:43

Türkiye'nin en büyük tarım fuarı Agroexpo İzmir'de açıldı

Türkiye tarım sektörünün en büyük ve en önemli buluşması olan, sektörü dünya pazarına taşıyan ve uluslararası alım heyetleri ile Türk üreticilerini buluşturan 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

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Türkiye tarım sektörünün en büyük ve en önemli buluşması olan, sektörü dünya pazarına taşıyan ve uluslararası alım heyetleri ile Türk üreticilerini buluşturan 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.Fuar İzmir'de 337 bin metrekare alanda, 56 yabancı ülkenin katılımıyla 729 standın yer aldığı ve yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 12. kez kapılarını açtı.Orion Fuarcılık ev sahipliğinde ve Türkiye'nin en modern ve en büyük fuar alanında düzenlenen Agroexpo'da tarım makineleri, sera ve ekipmanları, tohum, fide, gübre, ilaç sanayi, sulama ve plastik sektörü, ambalaj, tarımsal enerji, hayvancılık ve ekipmanları, arıcılık sektörü, traktör, veterinerlik hizmetleri ile daha birçok teknoloji kuruluşu yer alıyor.Ülkenin en büyük tarım ve hayvancılık fuarında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Ülkemiz aynı anda farklı iklim şartlarının görülebildiği bir coğrafyada bulunuyor. Tarım da geçmişten günümüze kültürel bir miras olmanın ötesinde ciddi bir katma değer sağlayan ve istihdam oluşturan, ekonomik, stratejik bir sektör haline geldi. Ülke olarak 24 milyon hektarlık tarım alanında 115 milyon ton bitkisel, 24 milyon ton hayvansal üretim gerçekleştiriyoruz. 2015 yılından itibaren tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da 1. sıradayız, dünya genelinde ise ilk 10'da yer alıyoruz" dedi.2002 yılında 3,2 milyar TL olan Tarımsal ihracatın 2015 yılında 16,8 milyar TL'ye yükseldiğini açıklayan Bakan Yardımcısı Daniş, "Bu rakamların yeterli olmadığını, çok daha fazla potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz. 2023 hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. Bakanlık olarak tarihi bir karar aldık ve Milli Tarım Projemizi açıkladık" ifadelerini kullandı.Daniş, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından Avrupa'nın 4 büyük tarım ve hayvancılık fuarı arasında yer alan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın Türkiye'de yapılıyor olmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.Türkiye'deki tarımsal ürün artışının beraberinde tarımda makineleşmeyi getirdiğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Avrupa tarım Makine Sanayicileri Birliği Başkanı Richard Markwell, "Türkiye'nin tarımsal alanda daha ileriye gitmesini olumlu karşılıyoruz. Modern teknolojiyi kullanmak bizlerin performansını olumlu yönde etkiliyor" dedi.12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise geçtiğimiz yıl düzenledikleri fuarı 250 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Bu bir rekor. Fuarımızı uluslararası ölçekte yukarı taşıdık. Her yıl çıtayı daha yükselterek büyümek istiyoruz. Bundan sonra da bir fuardan daha fazlasını düşünerek hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.Fuar İzmir A4 Holünde 5 bin metrekarelik bir etkinlik alanı oluşturan Orion Fuarcılık, 4 gün boyunca görsel şovlar, eğitici sunumlar, eğlenceli yarışmalar ve yenilikçi makine gösterimlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.22 Ocak Pazar akşamına kadar açık kalacak olan 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.