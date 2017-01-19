SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Türkiye'nin en büyük tarım fuarı Agroexpo İzmir'de açıldı
19.01.2017 13:48:43

Türkiye'nin en büyük tarım fuarı Agroexpo İzmir'de açıldı

Türkiye tarım sektörünün en büyük ve en önemli buluşması olan, sektörü dünya pazarına taşıyan ve uluslararası alım heyetleri ile Türk üreticilerini buluşturan 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

Türkiye tarım sektörünün en büyük ve en önemli buluşması olan, sektörü dünya pazarına taşıyan ve uluslararası alım heyetleri ile Türk üreticilerini buluşturan 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

Fuar İzmir'de 337 bin metrekare alanda, 56 yabancı ülkenin katılımıyla 729 standın yer aldığı ve yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 12. kez kapılarını açtı.

Orion Fuarcılık ev sahipliğinde ve Türkiye'nin en modern ve en büyük fuar alanında düzenlenen Agroexpo'da tarım makineleri, sera ve ekipmanları, tohum, fide, gübre, ilaç sanayi, sulama ve plastik sektörü, ambalaj, tarımsal enerji, hayvancılık ve ekipmanları, arıcılık sektörü, traktör, veterinerlik hizmetleri ile daha birçok teknoloji kuruluşu yer alıyor.

Ülkenin en büyük tarım ve hayvancılık fuarında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Ülkemiz aynı anda farklı iklim şartlarının görülebildiği bir coğrafyada bulunuyor. Tarım da geçmişten günümüze kültürel bir miras olmanın ötesinde ciddi bir katma değer sağlayan ve istihdam oluşturan, ekonomik, stratejik bir sektör haline geldi. Ülke olarak 24 milyon hektarlık tarım alanında 115 milyon ton bitkisel, 24 milyon ton hayvansal üretim gerçekleştiriyoruz. 2015 yılından itibaren tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da 1. sıradayız, dünya genelinde ise ilk 10'da yer alıyoruz" dedi.

2002 yılında 3,2 milyar TL olan Tarımsal ihracatın 2015 yılında 16,8 milyar TL'ye yükseldiğini açıklayan Bakan Yardımcısı Daniş, "Bu rakamların yeterli olmadığını, çok daha fazla potansiyele sahip olduğumuzu biliyoruz. 2023 hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. Bakanlık olarak tarihi bir karar aldık ve Milli Tarım Projemizi açıkladık" ifadelerini kullandı.

Daniş, 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından Avrupa'nın 4 büyük tarım ve hayvancılık fuarı arasında yer alan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın Türkiye'de yapılıyor olmasının önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye'deki tarımsal ürün artışının beraberinde tarımda makineleşmeyi getirdiğini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Avrupa tarım Makine Sanayicileri Birliği Başkanı Richard Markwell, "Türkiye'nin tarımsal alanda daha ileriye gitmesini olumlu karşılıyoruz. Modern teknolojiyi kullanmak bizlerin performansını olumlu yönde etkiliyor" dedi.

12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise geçtiğimiz yıl düzenledikleri fuarı 250 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade ederek, "Bu bir rekor. Fuarımızı uluslararası ölçekte yukarı taşıdık. Her yıl çıtayı daha yükselterek büyümek istiyoruz. Bundan sonra da bir fuardan daha fazlasını düşünerek hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdeleyi keserek 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Fuar İzmir A4 Holünde 5 bin metrekarelik bir etkinlik alanı oluşturan Orion Fuarcılık, 4 gün boyunca görsel şovlar, eğitici sunumlar, eğlenceli yarışmalar ve yenilikçi makine gösterimlerini ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.

22 Ocak Pazar akşamına kadar açık kalacak olan 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

2 bin 200 yılık 'okul müdürü' lahiti bulundu
2 bin 200 yılık 'okul müdürü' lahiti bulundu
Manisa'daki Aigai Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık lahitin bir okul müdürüne ait olduğu belirlendi.
19.01.2017 14:08:57
Suudi Arabistan TSE'nin 'enerjisi'nden yararlanacak
Suudi Arabistan TSE'nin 'enerjisi'nden yararlanacak
TSE Enerji Verimliliği İhtisas Laboratuvarları, Suudi Standart, Kalite ve Metroloji Organizasyonu (SASO) tarafından ülkede hizmet vermek için onaylanmış laboratuvar atandı.
19.01.2017 13:59:00
Şirvan maden ocağında iş bırakma eylemi
Şirvan maden ocağında iş bırakma eylemi
Siirt’in Şirvan ilçesinde 17 Kasım 2016 tarihinde 16 işçinin yaşamını yitirdiği maden ocağında iş bırakma eylemi yapıldı.
19.01.2017 13:47:54
2016'da BİMER'e rekor başvuru
2016'da BİMER'e rekor başvuru
Başbakanlık İletişim Merkezine, 2016'da yapılan başvurular 2015'e göre yüzde 62 artarak 1 milyon 729 bin 952'ye yükseldi.
19.01.2017 13:30:15
Fenerbahçe ve Galatasaray en zenginler listesinde
Fenerbahçe ve Galatasaray en zenginler listesinde
Deloitte'un 2015-16 sezonu 'Futbol Para Ligi' raporuna göre, dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri sıralamasında iki Türk takımı yer aldı.
19.01.2017 13:19:40
Ankara'da üretiliyor NASA'ya satılıyor
Ankara'da üretiliyor NASA'ya satılıyor
Yerli bir nanoteknoloji firması, 10 yıllık çalışmanın ardından nesneleri atomlarına kadar görüntüleyebilen mikroskop üreterek NASA'ya satmaya başladı.
19.01.2017 13:03:05
İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 11 Filistinliyi gözaltına aldı.
19.01.2017 13:00:29
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gülen'in neden ağladığı anlaşıldı
Gülen'in neden ağladığı anlaşıldı
PKK'nın çıkmadığı Sincar'a uluslararası havaalanı
PKK'nın çıkmadığı Sincar'a uluslararası havaalanı
Saadet Partisi anayasa teklifine 'hayır' diyecek
Saadet Partisi anayasa teklifine 'hayır' diyecek
Bağdat: Binlerce IŞİD’li Türkiye’ye geçiyor!
Bağdat: Binlerce IŞİD’li Türkiye’ye geçiyor!
TSK'dan Türk-Rus operasyonuna ilişkin açıklama
TSK'dan Türk-Rus operasyonuna ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesinin detayları
Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesinin detayları
Baykal'dan anayasa açıklaması
Baykal'dan anayasa açıklaması
'Fuatavni'ye istenen ceza belli oldu
'Fuatavni'ye istenen ceza belli oldu
Putin, Merkel ve Hollande ile Ukrayna ve Suriye'yi görüştü
Putin, Merkel ve Hollande ile Ukrayna ve Suriye'yi görüştü
Gülen'e 'anksiyete' teşhisi konmuş
Gülen'e 'anksiyete' teşhisi konmuş
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Akşener'den ilginç 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' yorumu
Akşener'den ilginç 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' yorumu
İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü
İdlib'de pazar yerine saldırı: 10 ölü
Cübbeli Ahmet: Bak Bilal Erdoğan kardeşimize...
Cübbeli Ahmet: Bak Bilal Erdoğan kardeşimize...
'Rus uçağını FETÖ düşürmedi'
'Rus uçağını FETÖ düşürmedi'
Irak Hükümeti okullarda bulunan İslami eserleri çöpe atarak ateşe verdi
Irak Hükümeti okullarda bulunan İslami eserleri çöpe atarak ateşe verdi
300 milyon doları Türkiye'ye getirdiler
300 milyon doları Türkiye'ye getirdiler
FETÖ'nün darbe girişi
FETÖ'nün darbe girişi
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahibi olanların tercih başvuru işlemleri süresi uzatıldı
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hak sahibi olanların tercih başvuru işlemleri süresi uzatıldı
AGD Kocasinan'dan liselere ziyaret
AGD Kocasinan'dan liselere ziyaret

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları