28.02.2017 10:18:53

Türkiye'nin en büyük duruşma salonundaki dava başlıyor

Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki darbe girişimine ilişkin 330 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün başlıyor- Sincan Cezaevi içinde yapımı tamamlanan bin 558 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük duruşma salonununda yapılacak bu ilk duruşma için hazırlıklar tamamlandı- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler ve e

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün başlıyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülecek davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve emekli Korgeneral Mehmet Şanver, müşteki olarak yer alıyor.

Eski Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü, eski 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün de aralarında bulunduğu 330 sanık hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Sanıklar, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürmeyle" suçlanıyor. Ayrıca sanıkların, "terör örgütü üyesi olmak" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamenin "Planlama ve Hazırlık" başlıklı bölümünde, sanıklardan FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı imamı olduğu öne sürülen, Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı Teşkilatı Şube Müdürlüğünde görevli eski Kurmay Albay Bilal Akyüz, Akıncılar Üssü önünde darbe girişimini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden Yasin Yılmaz, Lokman Biçinci, Hasan Yılmaz, Ali Anar, Ümit Güder, Özkan Hekin, Samet Cantürk, Emrah Sapa ve Ömer Takdemir'in ölümünden sorumlu tutuluyor.

Akyüz ayrıca 102 kişiyi öldürmeye teşebbüs etmekle de suçlanıyor.



İddianamede, darbe teşebbüsü sırasında eski Tuğgeneral Aygün ile ona bağlı örgüt üyelerinin, Ankara'daki bazı kavşakların trafiğe kapatılması, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve TÜRKSAT'ın ele geçirilmesi için görevlendirildiği kaydediliyor.

- Yeni salonda ilk duruşma

Bu duruşmayla, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı ve yapımı yeni tamamlanan, bin 558 kişi kapasiteli Türkiye'nin en büyük duruşma salonunda ilk duruşma yapılacak.

Duruşma salonu 720 sanık, 600 avukat, 154 izleyici ve 84 basın mensubu olmak üzere bin 558 kişi kapasiteye sahip.

12 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip duruşma salonu, ses, görüntü ve güvenlik sistemleriyle donatıldı. Avukatların yer alacağı bölümlerde ise özel ses sistemleri kuruldu.

Savunma yapacak avukatın özel donanımlı mikrofonun düğmesine basmasıyla mahkeme başkanının önünde bulunan ekranda konuşma talebi yazacak. Mahkeme başkanının onay vermesinin ardından avukatın savunma yaptığı sırada salonun içerisinde yer alan üç hareketli kamera devreye girecek.

Avukatın bulunduğu bölümü kayıt altına alacak kameraların yansıttığı görüntüler, mahkeme heyetinin bulunduğu bölgedeki ekranlara da yansıtılacak. Kameralar, sanıkların savunmaları sırasında da kayıt alacak.

Görüntüler, salonun her iki yanında bulunan 5 metre yükseliğindeki "led" ekranlarda görülebilecek. Salonunun tavanlarındaki 13 ayrı mikrofon ise duruşma süresince ses kaydı yapacak.

Duruşma salonunda 3 mahkeme başkanı, 9 üye, 5 savcı, müzakere, toplantı, baro ve basın odası yer alıyor. Kafeterya ile yemekhanenin de oluşturulduğu binada 6 ayrı nezarethane bulunuyor.