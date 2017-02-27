27.02.2017 17:21:10

Türkiye'nin en büyük duruşma salonu FETÖ'cü darbecileri yargılamak için hazır

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı Sincan Cezaevi kampüsü içerisine yapılan duruşma salonu tamamlandı. Bin 464 kişilik kapasiteye sahip olan Türkiye'nin en büyük duruşma salonunda yarın Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında açılan dava görülecek.

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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yargılamaların yapılacağı Sincan Cezaevi kampüsü içerisine yapılan duruşma salonu tamamlandı. Bin 464 kişilik kapasiteye sahip olan Türkiye'nin en büyük duruşma salonunda yarın Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında açılan dava görülecek.FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da yaşanan olaylara ilişkin yargılamaların yapılacağı Sincan Cezaevi kampüsü içerisindeki duruşma salonunun inşaatı 2 Ağustos 2016 tarihinde başlamıştı. Tutuklu sanıkların sayısının fazla olmasından dolayı yapım çalışmalarına başlanılan salon iç dizaynlarının tamamlanmasıyla hazır hale getirildi. Türkiye'nin en büyük duruşma salonu olma özelliğine sahip olan salonda yarın Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında görevli 330 kişi hakkında açılan dava görülecek.12 bin 500 metrekarelik alana sahip Türkiye'nin en büyük duruşma salonu, 730 sanık, 496 avukat, 154 izleyici ve 84 basın mensubu olmak üzere bin 464 kişilik kapasiteye sahip. 3 kat olarak inşa edilen mahkeme salonunun altına 3 erkek ve 3 kadın olmak üzere 6 ayrı nezarethane inşa edildi. Sanıklar, nezarethanelerden çıkarılmasının ardından mahkeme salonunun ortasında bulunan merdivenlerden sanık sandalyelerine oturacak. Duruşma salonu, davaların rahatlıkla yürütülüp izlenebileceği ses/görüntü sistemleri ve elektronik güvenlik sistemleriyle donatıldı. Görüntüler, mahkeme heyetinin bulunduğu alanın sağına ve soluna kurulan iki dev led ekranlardan görülebilecek. Salon 14 ayrı kamera ile izlenilirken, tavanda asılı halde bulunan 13 ayrı mikrofon ses kaydı yapacak.