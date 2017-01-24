25.01.2017 04:19:32

Türkiye'nin eğittiği polisler Cerablus'ta görev başında!

Türkiye'nin ÖSO üyelerinden eğittiği polisler Cerablus'ta göreve başladı...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den temizlenen Cerablus'ta 440 kişilik ekipten oluşan polis teşkilatı mensupları, düzenlenen törenin ardından göreve başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nca (ÖSO) IŞİD'den temizlenen Cerablus'ta düzenli polis teşkilatı kuruldu. Asayişten terörle mücadele ve trafiğe kadar farklı alanlarda eğitim alan polisler, il emniyet müdürlüğü olarak hazırlanan binada, görevlerine başlamadan önce yemin etti. Tek tip kıyafet ve ekipmanlarıyla dikkati çeken polislerden terörle mücadele görev alacaklar ise farklı forma giydi.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı'yla özgürleştirilen Cerablus'un her gününün dünden daha iyi olacağını söyledi. Türkiye'nin Cerablus için verdiği desteğe dikkati çeken Yerlikaya, "Bugün çok önemli bir gün yaşıyoruz. Özgür, kendini yönetebilen bir Suriye için düzenli polis teşkilatına kavuşan Cerablus'tan bir umut ışığı yakılıyor" dedi.

Cerablus'ta bulunan ÖSO askerlerinin kendilerinden, "Bizim artık polis teşkilatımız olmalı. Bunun için hizmet içi eğitim, teknik ekipman ve donanım için Türkiye bize yardımcı olur mu?" dediğini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Polis teşkilatının kurulması için çalışmalar bu teklifle başladı. Gelen teklifi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Kendisi de ilgili bakanlığa ve bizlere bu konuda talimat vererek çalışmalara başlamamıza vesile oldu. Bu kardeşlerimiz 5 hafta boyunca Mersin'de eğitim aldı. İnşallah bu kardeşlerimiz, Cerablus'un daha güvenli ve huzurlu bir yer olmasını sağlayacak."

Cerablus Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el Laz da yaptığı açıklamada, IŞİD'den kurtarılan Cerablus'ta güvenliği ve asayişi bundan sonra kendilerinin sağlayacağını belirtti. Cerablus'ta polis teşkilatı kurulması konusunda eğitimler aldıklarını ifade eden Laz, "440 personelimiz Mersin'de polis okulunda eğitimlerini tamamlayarak bugün Cerablus'ta güvenliği sağlamaya çalışacaklar. Özgür Suriye Polisi cinayetten asayişe hırsızlık olaylarına kadar her şeye bakacak" ifadelerini kullandı.

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