03.03.2017 17:02:36

Türkiye'nin Danimarka Büyükelçisi Dönmez, veda etti

Türkiye'nin Danimarka Büyükelçisi Mehmet Dönmez, Kopenhag'dan ayrılmadan önce bir veda konseri düzenledi.

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Türkiye'nin Danimarka Büyükelçisi Mehmet Dönmez, Kopenhag'dan ayrılmadan önce bir veda konseri düzenledi.Türkiye'nin Danimarka Büyükelçisi Büyükelçi Dönmez'in eşi Güldan Dönmez ile birlikte ev sahipliği yaptığı veda konserine, birçok ülkenin büyükelçileri katıldı. Danimarka Parlamentosu içinde bulunan 'Christiansborg Kraliyet Tiyatrosunda' düzenlenen konserde, Türkiye'nin ünlü piyanistlerinden Zeynep Üçbaşaran ile keman virtüözü Cihat Aşkın bir resital sundu. Büyük bir kordiplomasi grubuyla birlikte, Danimarka Dışişleri Bakanlığı Protokol şefi Maria Louise Overret ve seçkin davetlilerin katıldığı konserde sahne alan Türk sanatçılar Zeynep Üçbaşaran ve Cihat Aşkın, Ahmet Adnan Saygun'un Demet, Zeybek, Prelude, Horon ve Kastamonu Dansı, Mozart'tan Sonata, Molto Allegro, Niels W.Gade'nin Fantasias, Andantino con moto, Moderato gibi parçalarını çaldılar.Türkiye'nin Danimarka Büyükelçisi Mehmet Dönmez, yasa gereği 17 Mart'ta yaş haddinden emekliliğe ayrılacak. 42 yıllık diplomatik kariyeri boyunca, Türkiye'nin Yemen ve Danimarka Büyükelçisi olarak görev yaptı. Ayrıca İngiltere başta olmak üzere Almanya ve İsviçre gibi toplam 7 ülkede diplomat olarak görev yaptı. Danimarka'da görev yapan Fildişi Sahilleri Büyükelçisi Mina Balde Laurent Büyükelçi Mehmet Dönmez'e hitaben yaptığı konuşmada, "Sıcak ülkenin sıcak bir insanı olarak o sıcaklığı hep hissettik" dedi. Laurent, Kopenhag'da görev yapan dış misyon şefleri adına Büyükelçi Mehmet Dönmez'e yağlı boyadan yapılmış Danimarka parlamento binasının bulunduğu bölgeye ait bir tablo hediye etti.Büyükelçi Mehmet Dönmez yaptığı veda konuşmasında, 'Kopenhag'a büyükelçi olarak geldiğinde tek olarak geldiğini, geçen yıl evlendiği eşi Güldan Dönmez'i göstererek ayrılırken çift kişi olarak ayrılacağını' söyledi. Danimarka'da görev yaptığı 3 yıl boyunca Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için uğraş verdiğine değinen Dönmez, salonda bulunan kordiplomasiye istedikleri zaman Türkiye'ye gelebileceklerini ve kendilerini İzmir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını söyleyerek teşekkür etti.