27.01.2017 03:06:33

Türkiye'nin AİHM karnesine 15 Temmuz darbesi de eklendi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başvuruların çoğaldığı belirtildi...

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) 2016 yılına ilişkin istatistikleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye aleyhinde yapılan başvurularda yüzde 276 oranında artış olduğunu gösterdi.

AİHM'nin dün açıklanan 2016'ya ilişkin istatistikleri, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Türkiye aleyhinde yapılan başvurularda patlama yaşandığını ortaya koydu. 2015'te Türkiye'ye karşı yapılan yeni başvuru sayısı 2 bin 212 iken 2016'da 8 bin 308 yeni başvuru kaydedildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki gelişmeler bağlamında yapılan başvurular, bu sayının yüzde 65'ine denk düşen 5 bin 363'e ulaştı. Başvurularda yaşanan artış, karar bekleyen dava sayısında da belirgin artış yaşanması sonucunu doğurdu.

DOSYA SAYISI YÜKSELDİ

AİHM verilerine göre Türkiye hakkında karar bekleyen dosya sayısı 2016'da 12 bin 575'e yükseldi. 2015'te bu sayı 8 bin 450 seviyesindeydi. Bu artışla birlikte, Eylül 2012'den bu yana AİHM'ye gitmeden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmanın zorunlu kılınmasından bu yana yaşanan düşüş trendi de son bulmuş oldu. Artışın bir başka etkisi de Türkiye'nin, hakkında en çok karar beklenen ülke sıralamasında 2015'te üçüncü sıradayken 2016'da ikinci sıralamaya yükselmesi oldu. Bu alanda Türkiye'nin önünde 18 bin 171 dosyayla sadece Ukrayna yer alıyor.

77 İHLAL KARARI

AİHM geçen yıl Türkiye hakkında 88 karar aldı. Bu kararlardan 77'sinde Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni (AİHS) en az bir kez ihlal ettiği belirlendi. Geçen yıl karara bağlanan davalar bağlamında Türkiye'nin en fazla ihlalde bulunduğu AİHS maddesi ise 26 ihlalle 'yaşam hakkını garanti altına alan' 2. madde oldu. Bu maddeyi ise 22 ihlalle 'özgürlük ve güvenlik hakkı' ile ilgili 5. ve 19 ihlalle 'işkence ve kötü muameleyi yasaklayan' 3. madde izledi. 1959-2016 dönemi istatistiklerinde ise Türkiye hakkında en çok karar verilen (3 bin 270) ve bu bağlamda en çok ihlal (2 bin 889) belirlenen ülke olmayı sürdürüyor.

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