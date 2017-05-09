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Türkiye'nin 4K görüntü kalitesindeki tanıtım videosu drone ile çekildi
10.05.2017 11:28:09

Türkiye'nin 4K görüntü kalitesindeki tanıtım videosu drone ile çekildi

Türkiye'nin bugüne kadar 4K görüntü kalitesinde çekilmiş en geniş kapsamlı tanıtım videolarından biri olma özelliğini taşıyan içerik, Cüneyt Durhan isimli gezgin tarafından bir drone ile çekildi. 43 şehri kapsayan çekimler sırasında kullanılan drone, toplamda bin 530 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. İzleyenleri Türkiye'ye bir kez daha hayran bırakacak görüntüler 93 günde 71 uçak yolculuğu sonucunda çekilebildi.

Türkiye'nin bugüne kadar 4K görüntü kalitesinde çekilmiş en geniş kapsamlı tanıtım videolarından biri olma özelliğini taşıyan içerik, Cüneyt Durhan isimli gezgin tarafından bir drone ile çekildi. 43 şehri kapsayan çekimler sırasında kullanılan drone, toplamda bin 530 dakikalık uçuş gerçekleştirdi. İzleyenleri Türkiye'ye bir kez daha hayran bırakacak görüntüler 93 günde 71 uçak yolculuğu sonucunda çekilebildi.

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte video çekimi alanında da kaydadeğer yol kat edilmeye başlandı. Özellikle droneların hayatımıza girmesiyle birlikte daha önce elde edilemeyen görüntüler bu alana yeni bir soluk getirdi. Hem çekenler hem de izleyenler için daha heyecan verici görüntüler ortaya çıkmasını sağlayan drone ile yapılan çekimler, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlaması adına bir gezgin tarafından, Enuygun.com'un desteğiyle hayata geçirildi.

93 gün, 71 uçak yolculuğu, 43 şehir

Drone ile gerçekleştirilen çekimler 93 gün sürdü. 71 uçak yolculuğu yapılması gereken bu süreçte, kuzeyden güneye, doğudan batıya tam 43 şehir ve doğal güzellikleri görüntülendi. Türkiye adına bu kadar kapsamlı ve detaylı bir çekim yapılması, turizm adına da oldukça güzel bir sonuç ortaya çıkardı. Aralarında Ağrı İshak Paşa Sarayı, Erzurum Tortum Şelaleleri, Rize Fırtına Deresi, Burdur Salda Gölü, Muğla Kayaköy, Ordu Perşembe Yaylası, Adana Varda Köprüsü, Edirne Selimiye Camii, Nevşehir Uçhisar, Mersin Kız Kalesi, İzmir Şirince, Bartın Yeşil Yol, Van Akdamar Adası, Kars Taşköprü ve Balıkesir Mıhlıçay'ın bulunduğu Türkiye'nin birçok güzelliği videoya konu oldu.

Rize'ye hava şartlarından dolayı 3 kez gidildi

Sarp ve engebeli arazisi, yağışlı iklimiyle kendine has karakterini ortaya koyan ve ziyaretçilerini bu haliyle karşılayan Rize'ye, çekimler esnasındaki hava muhalefeti sebebiyle 3 kez gidildi. Olumsuz koşullara rağmen Rize'de, Fırtına Deresi ve Ovit Yaylası başta olmak üzere doğal güzellikler görütülenerek Türkiye'nin tanıtım videosu adına son derece kusursuz kareler elde edildi.

Bir tren için 8.5 saat beklendi

Adana'nın Karaisalı İlçesi'nde bulunan ve yöre halkı tarafından 'Koca Köprü' olarak da anılan tarihi Varda Köprüsü 1900'lü yıllara dayanan bir geçmişe sahip. Görülmeye değer tarihi köprü halen kullanımda ve tren seferlerine ev sahipliği yapıyor. Bu tren seferlerinden birini görütülemek isteyen çekim ekibi 8.5 saat süren bir bekleyişin ardından videoda da yer aldığı üzere muazzam bir ana tanıklık ettiler.

Çekimlerin tamamı drone ile 4K görüntü kalitesinde çekildi. Çekimler sırasında Ordu'da bir adet drone düştü.
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