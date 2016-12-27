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'Türkiye'nin 15 Temmuz'u' kitabı Chicago'da
27.12.2016 18:24:50

'Türkiye'nin 15 Temmuz'u' kitabı Chicago'da

Democracy for All (D4All) İnisiyatifi, 15 Temmuz darbe girişimini dünyaya anlatmak için faaliyetlerine devam ediyor. Amerika'nın Chicago kentinde bu yıl 15'incisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'nde 'Turkey's 15 th July (Türkiye'nin 15 Temmuz'u)' kitabı katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Democracy for All (D4All) İnisiyatifi, 15 Temmuz darbe girişimini dünyaya anlatmak için faaliyetlerine devam ediyor. Amerika'nın Chicago kentinde bu yıl 15'incisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'nde "Turkey's 15 th July (Türkiye'nin 15 Temmuz'u)" kitabı katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini dünyaya doğru anlatmak amacıyla Alev Alatlı ve Halil Berktay'ın katkılarıyla hazırlanan "Turkey's 15 th July" isimli kitap, Birleşmiş Milletler Zirvesi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Birleşik Devletler Başkan Yardımcısı Joe Biden'a imzalı olarak hediye edilmişti. Chicago'da bulunan D4All İnisiyatifi Genel Sekreteri Abdülkadir Özkan, "Bıkmadan, usanmadan 15 Temmuz'u dünyaya anlatmaya devam edeceğiz" dedi. Aralık ayı içerisinde Daily Sabah Centre for Policy Studies ile ortaklaşa İngiliz Parlamentosu Avam Kamarası'nda önemli bir panel gerçekleştirdiklerini belirten Özkan, çalışmaların kararlıkla süreceğini ifade etti.

"Yurtdışındaki FETÖ'cüler 'yavuz hırsız' rolü yapıyor"

15 Temmuz sonrası, yurt dışında yaşayan FETÖ diasporası marifetiyle Türkiye aleyhine ciddi bir karalama kampanyası başlatıldığını vurgulayan Özkan şunları kaydetti:

"Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce sivilin yaralandığı darbe girişimini sanki 'darbeciler haklıymış' gibi dünyaya servis etmeye çalışan lobiler var. Akademide, sivil toplumda ve siyasette ulaşabildikleri herkesi kendi saflarına çekmeye çalışan, 'yavuz hırsız' anlayışıyla koşturan bir ekip bunlar. Utanmadan, sıkılmadan, somut delillerin varlığını görmezden gelerek ulaşabildikleri herkesi kandırmaya çalışıyorlar. En iyi bildikleri işi yapıyorlar bir bakıma. Aldatmak, kandırmak, olduğundan farklı görünmek, her daim yalan söylemek, takiyye yapmak, fark ettirmeden damarların içine sızmak bütün bunlar Gülen ve ekibinin hayat felsefesi. Chicago'daki bu büyük kongreyi, FETÖ'nün gerçek yüzünün, Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşananların Amerikalı Müslümanlara doğru anlatılmasını sağlamak bakımından son derece önemli buluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir cesaretle yürütmüş olduğu bu demokrasi mücadelesini, demokrasiyi yeniden inşa etme kararlılığını dünyaya doğru bir dil ve üslupla tekrar tekrar anlatmak zorundayız. 'Kim ne derse desin' türünden söylemlerle kabuğumuza çekilmek gibi bir lüksümüz yok. O zaman meydanı FETÖ diasporasına teslim etmiş oluruz. Bu nedenle dünyada ne kadar çok yere ulaşabilirsek, panel, konferans, kitap gibi nitelikli çalışmalarla ne kadar çok insana dokunabilirsek Türkiye adına, Türk insanı adına önemli işler yapmış oluruz. Bu manada sadece D4All değil pek çok Türk sivil toplum kuruluşu da bu uğurda çok yoğun çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Bunu müşahede etmekten büyük keyif alıyoruz."

Özkan, D4All İnisiyatifi olarak şu ana kadar 12 bin adet İngilizce kitap bastıklarını, kitabın başta Amerikan Kongre ve Senatosu olmak üzere, AB Parlamentosuna, Türkiye'de yaşayan yabancı misyon şeflerine, yabancı üniversite ve kütüphanelere gönderildiğini kaydetti. Ayrıca Ocak ayı içerisinde kitabın Arnavutça ve Moğolcasının da yayımlanacağını söyleyen Özkan, Türkçe'nin ise baskı aşamasında olduğunu belirtti.

Kongre 28 Aralık'ta sona erecek

ABD'de faaliyet gösteren Müslüman sivil toplum örgütlerinin en büyük çatı organizasyonlarından Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) ortaklığında bu yıl 15'incisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi ile Müslümanların sorunları masaya yatırılıyor. Trump sonrası Amerikalı Müslümanları bekleyen sürprizlerle, Ortadoğu'da son gelişmeler de kongrenin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın konuşmacı olarak katıldığı, McCormick Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikler 28 Aralık akşamı sona erecek.
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