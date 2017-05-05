05.05.2017 15:19:59

Türkiye Müslüman turistlerin gözdeleri arasında

Türkiye, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya ile birlikte Müslüman tatilcilerin en çok tercih ettiği ilk dört ülke arasında yer alıyor. 130 ülkenin dahil olduğu araştırmada Türkiye ulaşım kolaylığı kriterinde en yüksek puanı aldı.

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Türkiye, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya ile birlikte Müslüman tatilcilerin en çok tercih ettiği ilk dört ülke arasında yer alıyor. 130 ülkenin dahil olduğu araştırmada Türkiye ulaşım kolaylığı kriterinde en yüksek puanı aldı.Mastercard ile Müslüman dünyanın turizm ihtiyaçlarına yönelik puanlama, rezervasyon, danışmanlık, eğitim, etkinlik yönetimi gibi konularda hizmet veren CrescentRating'in 'Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi' raporunun yedincisi yayımlandı. İslam İşbirliği Konferansı üyesi 48 ülke ve İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmayan 82 ülkenin dahil olduğu, toplam 130 ülkeyi kapsayan 2017 raporuna göre, bugüne kadar yayınlanan tüm raporlarda olduğu gibi, Malezya Müslüman turistlerin en çok tercih ettiği ülke oldu. Raporda Malezya'yı Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Türkiye takip ediyor. İlk dört ülkenin ardından ise Suudi Arabistan, Katar ve Fas geliyor. Çoğunluğu Müslüman olmayan Singapur, Tayland ve Birleşik Krallık gibi ülkeler ise Müslüman turistlerin tercih listesinde ilk dokuz ülkeden sonra geliyor. İslam İşbirliği Konferansı üyesi olan ülkeler Müslüman turistler tarafından öncelikli olarak tercih edilse de, İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmamasına rağmen İslami ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapabilen ülkelerin, tercihler listesinde üst sıraya tırmandıkları görülüyor.Müslüman seyahat pazarı 155 milyar dolarRapora göre, dünyada en hızlı artan grup olan Müslüman nüfus 2030 yılında toplam dünya nüfusunun yüzde 26'sını teşkil edecek. Bu veriler ışığında birçok sektörün Müslümanlara yönelik ve onlar memnun edecek ürün ve hizmetlere yöneldiği görülüyor. Raporda ayrıca, global ekonomide Müslümanlara yönelik tüketimin ağırlığının ve öneminin giderek artması sebebiyle birçok endüstrinin, odağını özellikle Körfez Ülkelerindeki, Endonezya'daki ve Malezya'daki genç ve para harcamaya hazır Müslüman nüfusa yöneltmiş durumda olduğu vurgulanıyor. 2016 verilerine göre yiyecek, hizmet ve yaşam stilinden oluşan toplam 2-3 trilyon dolarlık Müslüman tüketim pazarının 155 milyar dolarlık kısmını Müslüman seyahat pazarı oluşturuyor.Müslüman turistlerin, tatil tercihlerinde seyahat kolaylığı ve alışveriş olanakları bulunan, aile değerlerine ve İslami koşullara uygun ülkeleri tercih etmesi sebebiyle, herhangi bir ülkede yiyecek, hizmet ve yaşam stili konusunda olumlu gelişmelerin olması, doğal olarak turizme de olumlu yansıyor. Müslüman Tüketim pazarında en büyük payı İslami kriterlere uygun 'helal' olarak nitelendirilen yiyecekler alırken, onu İslami değerlere uygun moda endüstrisi, ilaç ve kozmetikler takip ediyor. Kadın erkek ayrı ya da aileye özel düzenlenmiş spa ve sağlıklı yaşam merkezleri de revaçta. Raporda elde edilen sonuçlar gelecekte, teknolojik gelişmelere ve yeniliklere hızla adapte olabilen, genç Müslüman neslin değişen tercihlerine cevap verebilen, Müslüman kadınları da önemseyen ve Müslüman ve Müslüman olmayan turistler arasında denge kurabilen ülkelerin daha çok tercih edileceğini gösteriyor.Rapor Türkiye, Endonezya, Malezya ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkeleri gibi büyüyen ekonomilerin de etkisiyle iş seyahatleri başlığı altında değerlendirilen toplantı, konferans ve etkinlik amaçlı turizmin de ekonominin önemli kısmını teşkil ettiğini ve büyüme trendinde olduğunu ortaya koyuyor.Müslümanların tercihi Asya kıtasıMüslümanların seyahat tercihleri endeksi 2017'ye göre Asya en çok tercih edilen kıta olurken, Afrika ise geçen yıla göre puanını iyileştirerek en çok tercih edilen ikinci kıta seçildi. Endeks skorunu geçen yıla göre 0,6 puan artırarak 82,5'e ulaşan Malezya, 7 yıldır üst üste Müslümanların seyahatte en çok tercih ettiği ülke oldu. Endekse göre 76,9 puanla Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, 72,6 puanla Endonezya ise üçüncü olurken, Türkiye 72,4 puan ile 130 ülke arasında dördüncü sırada yer alıyor. İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmayan ülkeler arasındaki değerlendirmede ise birinci sırayı, genel sıralamada onuncu sırada olan Singapur, ikinci sırayı Tayland, üçüncü sırayı ise Birleşik Krallık aldı. Genel sıralamada Birleşik Krallık 20. sırada gelirken, Japonya 32., Fransa 34., ABD 36., Almanya ise 41. sırada kendine yer buldu. İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmayan Hindistan 39., Çin 45. olurken, listenin son sırasında ise El Salvador bulunuyor.Türkiye ulaşım kolaylığı kriterinde birinci sıradaSon üç yılın sonuçları karşılaştırıldığında ilk 20'de yer alan ülkelerin genel olarak havaalanı hizmetlerini iyileştirdikleri, hava yolu ulaşım imkanlarını artırdıkları, yemek ve ibadet koşulları ile konaklama ve vizesiz seyahat hizmetlerini geliştirdikleri, Müslüman turistlerin ihtiyaçlarına yönelik bir farkındalık oluşturdukları görülüyor. Raporda ülkelerin geliştirmesi gereken alanlar da vurgulanırken, Türkiye için belirtilen geliştirme alanları; iletişim, ibadet mekanları, havaalanı ve konaklama imkanları ve yeme içme oldu. Öte yandan Türkiye, havayolu bağlantılarının bulunması, ulaşım kolaylığı ve vizesiz ulaşım imkanları açısından en üst sırada yer alırken, Türkiye'yi sırasıyla Malezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar takip etti.Müslümanlara uygun çevresel koşulların bulunması, ailece yapılan seyahatlere uygunluk açısından yapılan değerlendirmede ise Türkiye Malezya'dan sonra ikinci sırada yer alırken, İspanya, İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmamasına rağmen dördüncü sırada yer alarak büyük bir sürprize imza attı.