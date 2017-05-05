SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Türkiye Müslüman turistlerin gözdeleri arasında
05.05.2017 15:19:59

Türkiye Müslüman turistlerin gözdeleri arasında

Türkiye, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya ile birlikte Müslüman tatilcilerin en çok tercih ettiği ilk dört ülke arasında yer alıyor. 130 ülkenin dahil olduğu araştırmada Türkiye ulaşım kolaylığı kriterinde en yüksek puanı aldı.

Türkiye, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya ile birlikte Müslüman tatilcilerin en çok tercih ettiği ilk dört ülke arasında yer alıyor. 130 ülkenin dahil olduğu araştırmada Türkiye ulaşım kolaylığı kriterinde en yüksek puanı aldı.

Mastercard ile Müslüman dünyanın turizm ihtiyaçlarına yönelik puanlama, rezervasyon, danışmanlık, eğitim, etkinlik yönetimi gibi konularda hizmet veren CrescentRating'in 'Müslümanların Seyahat Tercihleri Endeksi' raporunun yedincisi yayımlandı. İslam İşbirliği Konferansı üyesi 48 ülke ve İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmayan 82 ülkenin dahil olduğu, toplam 130 ülkeyi kapsayan 2017 raporuna göre, bugüne kadar yayınlanan tüm raporlarda olduğu gibi, Malezya Müslüman turistlerin en çok tercih ettiği ülke oldu. Raporda Malezya'yı Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya ve Türkiye takip ediyor. İlk dört ülkenin ardından ise Suudi Arabistan, Katar ve Fas geliyor. Çoğunluğu Müslüman olmayan Singapur, Tayland ve Birleşik Krallık gibi ülkeler ise Müslüman turistlerin tercih listesinde ilk dokuz ülkeden sonra geliyor. İslam İşbirliği Konferansı üyesi olan ülkeler Müslüman turistler tarafından öncelikli olarak tercih edilse de, İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmamasına rağmen İslami ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapabilen ülkelerin, tercihler listesinde üst sıraya tırmandıkları görülüyor.

Müslüman seyahat pazarı 155 milyar dolar

Rapora göre, dünyada en hızlı artan grup olan Müslüman nüfus 2030 yılında toplam dünya nüfusunun yüzde 26'sını teşkil edecek. Bu veriler ışığında birçok sektörün Müslümanlara yönelik ve onlar memnun edecek ürün ve hizmetlere yöneldiği görülüyor. Raporda ayrıca, global ekonomide Müslümanlara yönelik tüketimin ağırlığının ve öneminin giderek artması sebebiyle birçok endüstrinin, odağını özellikle Körfez Ülkelerindeki, Endonezya'daki ve Malezya'daki genç ve para harcamaya hazır Müslüman nüfusa yöneltmiş durumda olduğu vurgulanıyor. 2016 verilerine göre yiyecek, hizmet ve yaşam stilinden oluşan toplam 2-3 trilyon dolarlık Müslüman tüketim pazarının 155 milyar dolarlık kısmını Müslüman seyahat pazarı oluşturuyor.

Müslüman turistlerin, tatil tercihlerinde seyahat kolaylığı ve alışveriş olanakları bulunan, aile değerlerine ve İslami koşullara uygun ülkeleri tercih etmesi sebebiyle, herhangi bir ülkede yiyecek, hizmet ve yaşam stili konusunda olumlu gelişmelerin olması, doğal olarak turizme de olumlu yansıyor. Müslüman Tüketim pazarında en büyük payı İslami kriterlere uygun 'helal' olarak nitelendirilen yiyecekler alırken, onu İslami değerlere uygun moda endüstrisi, ilaç ve kozmetikler takip ediyor. Kadın erkek ayrı ya da aileye özel düzenlenmiş spa ve sağlıklı yaşam merkezleri de revaçta. Raporda elde edilen sonuçlar gelecekte, teknolojik gelişmelere ve yeniliklere hızla adapte olabilen, genç Müslüman neslin değişen tercihlerine cevap verebilen, Müslüman kadınları da önemseyen ve Müslüman ve Müslüman olmayan turistler arasında denge kurabilen ülkelerin daha çok tercih edileceğini gösteriyor.

Rapor Türkiye, Endonezya, Malezya ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkeleri gibi büyüyen ekonomilerin de etkisiyle iş seyahatleri başlığı altında değerlendirilen toplantı, konferans ve etkinlik amaçlı turizmin de ekonominin önemli kısmını teşkil ettiğini ve büyüme trendinde olduğunu ortaya koyuyor.

Müslümanların tercihi Asya kıtası

Müslümanların seyahat tercihleri endeksi 2017'ye göre Asya en çok tercih edilen kıta olurken, Afrika ise geçen yıla göre puanını iyileştirerek en çok tercih edilen ikinci kıta seçildi. Endeks skorunu geçen yıla göre 0,6 puan artırarak 82,5'e ulaşan Malezya, 7 yıldır üst üste Müslümanların seyahatte en çok tercih ettiği ülke oldu. Endekse göre 76,9 puanla Birleşik Arap Emirlikleri ikinci, 72,6 puanla Endonezya ise üçüncü olurken, Türkiye 72,4 puan ile 130 ülke arasında dördüncü sırada yer alıyor. İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmayan ülkeler arasındaki değerlendirmede ise birinci sırayı, genel sıralamada onuncu sırada olan Singapur, ikinci sırayı Tayland, üçüncü sırayı ise Birleşik Krallık aldı. Genel sıralamada Birleşik Krallık 20. sırada gelirken, Japonya 32., Fransa 34., ABD 36., Almanya ise 41. sırada kendine yer buldu. İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmayan Hindistan 39., Çin 45. olurken, listenin son sırasında ise El Salvador bulunuyor.

Türkiye ulaşım kolaylığı kriterinde birinci sırada

Son üç yılın sonuçları karşılaştırıldığında ilk 20'de yer alan ülkelerin genel olarak havaalanı hizmetlerini iyileştirdikleri, hava yolu ulaşım imkanlarını artırdıkları, yemek ve ibadet koşulları ile konaklama ve vizesiz seyahat hizmetlerini geliştirdikleri, Müslüman turistlerin ihtiyaçlarına yönelik bir farkındalık oluşturdukları görülüyor. Raporda ülkelerin geliştirmesi gereken alanlar da vurgulanırken, Türkiye için belirtilen geliştirme alanları; iletişim, ibadet mekanları, havaalanı ve konaklama imkanları ve yeme içme oldu. Öte yandan Türkiye, havayolu bağlantılarının bulunması, ulaşım kolaylığı ve vizesiz ulaşım imkanları açısından en üst sırada yer alırken, Türkiye'yi sırasıyla Malezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar takip etti.

Müslümanlara uygun çevresel koşulların bulunması, ailece yapılan seyahatlere uygunluk açısından yapılan değerlendirmede ise Türkiye Malezya'dan sonra ikinci sırada yer alırken, İspanya, İslam İşbirliği Konferansı üyesi olmamasına rağmen dördüncü sırada yer alarak büyük bir sürprize imza attı.
    YORUM YAZ
ABD'nin İran endişesi 'çatışmasızlık bölgeleri'nde de sürüyor
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Wikipedia davasında yeni gelişme!
Barzani 'bağımsızlık' referandumu için tarih verdi
CHP'den YSK adımı!
Muharrem İnce'den kurultay çıkışı!
Hediye - 'Oradaydım...”
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
Schulz: Almanya'da idam referandumu düzenlenemez
İHH - Yetim Dayanışma Günleri
Liseli genç, kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Gazete manşetleri (05.05.2017)
FETÖ'cü Zekeriya Kuzu, '1 dolarını' geri istedi!
ABD'den PKK’ya araç ve asker desteği
Meral Akşener Abdüllatif Şener ile parti kuracak mı?
BM'den Astana görüşmeleri açıklaması
Lavrov: Kuzey Kore’deki durum felakete dönüşebilir
Dilipak: Yeni sentetik bir din daha mı geliyor?
Erdoğan: Benim adıma sadece sözcüm konuşur
Benzin ve motorine indirim geldi
Kremlin: Türkiye çok büyük ve nüfuzlu bölgesel güç
Türkiye'nin Suriye sınırında hareketlilik
Türkiye'nin Suriye sınırında hareketlilik
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınır hattında tanklar konuşlandırıldı.
05.05.2017 14:43:32
Atalay Filiz, yine savunma yapmadı
Atalay Filiz, yine savunma yapmadı
Tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Filiz, ikinci duruşmada da savunma yapmadı. Filiz'in avukatı Uğur Poyraz, 'Ben de bir şey diyemeyeceğim. Şaşırtıcı oldu ben de anlamadım' dedi.
05.05.2017 13:11:04
‘ABD’yi vurabiliriz’ diyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanından açıklama
‘ABD’yi vurabiliriz’ diyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanından açıklama
İlnur Çevik o sözlerine açıklama getirdi.
05.05.2017 12:39:30
Çin Jumbo büyüklüğünde uçak üreticilerinde 4. sıraya yükseldi
Çin Jumbo büyüklüğünde uçak üreticilerinde 4. sıraya yükseldi
C919 projesi ABD, Avrupa ve Rusya’dan sonra Çin’i Jumbo büyüklüğünde uçak üreticileri arasında 4. sıraya yükseltti.
05.05.2017 11:31:34
Zaharova'dan Türkiye'de cesedi bulunan komutan açıklaması
Zaharova'dan Türkiye'de cesedi bulunan komutan açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova; 'Türkiye'de bulunan Rus generalin cesedinin kime ait olduğunu teyit edemedik' dedi.
05.05.2017 11:23:39
Süleyman Şah Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
Süleyman Şah Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu
FETÖ'nün Süleyman Şah Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin operasyon başlatıldı.
05.05.2017 11:17:00
Protestocular Le Pen'e yumurta attı
Protestocular Le Pen'e yumurta attı
Fransa'nın aşırı sağcı lideri Le Pen, seçim kampanyası için gittiği Bretonya'da yumurtalı saldırıya uğradı.
05.05.2017 11:14:51
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Benim adıma sadece sözcüm konuşur
Erdoğan: Benim adıma sadece sözcüm konuşur
Dilipak: Yeni sentetik bir din daha mı geliyor?
Dilipak: Yeni sentetik bir din daha mı geliyor?
CHP ve HDP'den HSK kararı
CHP ve HDP'den HSK kararı
Barcelona TV'sinde 'kırpılmış' Türkiye!
Barcelona TV'sinde 'kırpılmış' Türkiye!
Meral Akşener Abdüllatif Şener ile parti kuracak mı?
Meral Akşener Abdüllatif Şener ile parti kuracak mı?
Kremlin: Türkiye çok büyük ve nüfuzlu bölgesel güç
Kremlin: Türkiye çok büyük ve nüfuzlu bölgesel güç
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Halid Meşal: İsrail ile doğrudan müzakereler faydasız ve riskli
Halid Meşal: İsrail ile doğrudan müzakereler faydasız ve riskli
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Lavrov: Kuzey Kore’deki durum felakete dönüşebilir
Lavrov: Kuzey Kore’deki durum felakete dönüşebilir
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları