02.03.2017 12:19:56

Türkiye Maarif Vakfı'ndan Cerabluslu çocuklara eğitim desteği

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'un Türkiye'nin desteğiyle DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından ilçedeki okullara en büyük desteği de Türkiye Maarif Vakfı veriyor- Şehit Sadık Hindavi İlkokulu Müdürü Mustafa:'Türkiye Maarif Vakfı, öğrencilere kitap, sıra, defter ve kalem yardımı yapıyor. Bunun yanı sıra okuldaki öğretmenlerin de maaşını veriyor'- Sınıf Öğretmeni Zahar:'Vakıf, sağ olsun hiçbir ş

HALİT SÜLEYMAN / KEMAL KARAGÖZ - Türkiye Maarif Vakfı, Cerablus'taki okullara verdiği destekle Suriyeli öğrencilerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Cerablus ilçesinde yaklaşık 5 ay önce yeniden faaliyete geçen Şehit Sadık Hindavi İlkokulu, Türkiye Maarif Vakfı'nın sağladığı maddi ve manevi destekle eğitimde zirveye çıkmayı hedefliyor.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'un en eski eğitim kurumu olma özelliğine sahip Şehit Sadık Hindavi İlkokulu, öğrencilerini yeniden eğitimle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cerablus'taki 7 okuldan biri olan ve 1972 yılında açılan okula en büyük desteği Türkiye Maarif Vakfı veriyor.

İlçe DEAŞ kontrolündeyken terör örgütü mensuplarının konaklama ve talim yapmak için kullandığı okulda, eğitim şu anda eskisi gibi en iyi şekilde devam ediyor.

- "Vakfın maddi ve manevi desteği var"

Okul müdürü Ramazan Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı'nın kendilerine çok büyük maddi ve manevi desteği olduğunu söyledi.

Vakfın özellikle Ahmet Mulla ve Sadık Hindavi İlkokullarına yaptığı yardımın dışında ilçe merkezindeki diğer okullara da destek verdiğini dile getiren Mustafa, "Türkiye Maarif Vakfı, öğrencilere kitap, sıra, defter ve kalem yardımı yapıyor. Bunun yanı sıra okuldaki öğretmenlerin de maaşını veriyor. Vakfın maddi ve manevi desteği var. Vakfın öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında katkısı büyük." dedi.

Okulun 5 aydır yeniden faaliyet gösterdiğini aktaran Mustafa, öğrencilere verilen eğitimin son derece kaliteli olduğunu kaydetti. Şehit Sadık Hindavi İlkokulu'nda 28 öğretmen ve 3 idareci ile bin öğrenciye eğitim verildiğini ifade eden Mustafa, "Okulda eğitim tüm hızıyla devam ediyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

- DEAŞ nedeniyle ilçede eğitim sekteye uğradı

Şehit Sadık Hindavi İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Beşir Halaf Zahar da birinci sınıf öğrencilerine eğitim verdiğini anlattı.

Öğrencilerine en iyi eğitimi vermek için elinden geleni yaptığını belirten Zahar, "Öğrenciler okumaya çok hevesli. Okul, iki yıl terör örgütü DEAŞ'ın etkisine maruz kaldı, bu nedenle öğrencilerin eğitimi yarıda kaldı. Öğrencilerime okulun yanı sıra evlerinde de eğitim veriyorum. Yeter ki öğrencilerimin eğitimi yarıda kalmasın." ifadesini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı'na okula verdiği destek için teşekkürlerini ileten Zahar, vakfın özellikle çocukları geleceğe hazırlamada katkısının büyük olduğunu kaydetti.

Zahar, "Vakıf, sağ olsun hiçbir şeyi bizden esirgemiyor. Ne istesek veriyor. Özellikle çocukların ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini bize gönderiyor. Allah, vakıftan razı olsun." dedi.

Üç yıldır öğretmen olarak çalıştığını belirten Zahar, çocuklara bilgilerini elinden geldiğince aktardığını, ayrıca hiçbir ücret almadan eğitim verdiğini dile getirdi.

Şehit Sadık Hindavi Okulu'nun birinci sınıf öğrencilerinden Meyyar Hantuvani de okulunu ve öğretmenini çok sevdiğini söyledi.

Halep'te yoğun saldırılar nedeniyle okula gidemediğini belirten Hantuvani, tahliyeler sonrasında geldiği Cerablus'ta okula giderek eğitimini tamamlamak istediğini anlattı. Hantuvani, "Şu anda eksikliklerimi gideriyorum. Okuma ve yazmayı öğrendim. Allah, Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.



