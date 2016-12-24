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'Türkiye Kupası 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'
24.12.2016 21:22:32

'Türkiye Kupası 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'

'Türkiye Kupası 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'

'Türkiye Kupası 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması'
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YORUMLAR

TBMM birinci maddeyi görüşüyor
TBMM birinci maddeyi görüşüyor
TBMM Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesinin görüşmelerine geçildi.
24.12.2016 21:00:12
Mardin'de yola tuzaklanmış patlayıcı imha edildi
Mardin'de yola tuzaklanmış patlayıcı imha edildi
Dargeçit ilçesinde yola tuzaklanmış 60 kilogram patlayıcı madde, kontrollü şekilde imha edildi.
24.12.2016 20:57:32
Husiler, esir aldığı Mısırlıları serbest bıraktı
Husiler, esir aldığı Mısırlıları serbest bıraktı
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in başkenti Sana'da Husiler tarafından alıkonulan 49 Mısırlının serbest bırakıldığını duyurdu.
24.12.2016 19:45:55
Ak Partili Sorgun'dan Moro açıklamaları
Ak Partili Sorgun'dan Moro açıklamaları
Bangsamoro-Türkiye Gençlik Forumu'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Moro ile ilgili açıklamalarda bulundu.
24.12.2016 19:45:06
Lidere Adana darbesi
Lidere Adana darbesi
Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında lider Başakşehir, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
24.12.2016 18:01:30
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Işık: Denizaltımızı 2018 sonunda denizle buluşturacağız
Milli Savunma Bakanı Işık, 'İnşallah ilk 'Reis' sınıfı denizaltımızı 2018'in sonunda denizle buluşturacağız' dedi.
24.12.2016 17:58:24
Türklere özel emoji klavye
Türklere özel emoji klavye
Türk bir girişimci Türkiye için özel bir emoji klavye geliştirdi.
24.12.2016 17:54:23
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