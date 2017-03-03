03.03.2017 17:09:53

Türkiye Koç Spor Fest Oyunları

Organizasyonda kış oyunlarının final etabı Erzurum'da başladı

Koç Holding tarafından düzenlenen Türkiye Koç Spor Fest Üniversite Oyunları kapsamındaki kış oyunlarının final etabı Erzurum'da başladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde 40 üniversiteden 400 sporcunun katıldığı oyunlarda, kayak ve snowboard Türkiye şampiyonları ile snowboard cross ve ski cross müsabakaları yapılacak.

İlk günkü Slalom Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde Atatürk Üniversitesinden Halit Seylan birinci, Atatürk Üniversitesinden Mustafa Topaloğlu ikinci ve Bahçeşehir Üniversitesinden Nihat Enes Limon üçüncü olurken, kadınlarda Erciyes Üniversitesinden Ferziye Pınar birinci, Atatürk Üniversitesinden Gizem Şeflek ikinci ve Yeditepe Üniversitesinden Ezgi Özçelikel de üçüncü oldu.

Slalom İstanbul Üniversiteleri Kayak Şampiyonası'nda ise erkeklerde Bahçeşehir Üniversitesinden Nihat Enes Limon birinci, Koç Üniversitesinden Doğan Ergin ikinci ve Sabancı Üniversitesinden Yiğit Gürle de üçüncülüğü elde etti.

Aynı branşın kadınlar yarışında ise Yeditepe Üniversitesinden Ezgi Özçelikel birinci, Koç Üniversitesinden Fatma Alara Ayyıldız ikinci ve Yeditepe Üniversitesinden Helin Gültekin de üçüncü sırayı aldı.

Koç Holding Kurumsal Marka Müdürü Okyar Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Palandöken'de bir ilki gerçekleştirip, Koç Spor Fest kapsamında gece yarışları da düzenlediklerini söyledi.

Oyunlar kapsamında bugüne kadar 34 şehirde 35 üniversiteyi ziyaret ettiklerini belirten Tuncel, şöyle konuştu:

"Palandöken yılın 6 ayı kayak için elverişli ortamıyla sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın sayılı kış sporları merkezleri arasında gösteriliyor. Bu yıl yarış programımıza eklediğimiz snowboard cross ve ski cross mücadeleleri için uygun modern pistleri ve gelişmiş teknik alt yapısıyla, sporcular için en üst seviyede bir yarış ve etkinlik deneyimi sunuyor. Bu yıl 12. kez gerçekleştirilen Koç Spor Fest Oyunları için Palandöken'de bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz."



