07.05.2017 23:44:52

Türkiye Karting Şampiyonası

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı, sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen ilk ayak yarışları, 7-12 yaş sporcuların katılımına açık Formula mini, 13-16 yaş için Formula junior, 15 yaş üzeri için Formula senior ve 32 yaş üzeri için Formula master olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

Sonuçlar şöyle:

Formula mini

1- Kerim Sulyak

2- Yiğit Arslan

3- Batı Ege Yıldırım

Formula junior

1- Mert Dalkıran

2- Zekai Özen

3- Mert Yudulmaz

Formula senior

1- Gün Taşdelen

2- Mert Dalkıran

3- Muratcan Eğilmez

Formula master

1- Mehmet Çınar

2- Armanç Ekinci

3- Mehmet Yaman

