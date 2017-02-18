18.02.2017 17:56:22

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 26. haftasında Yalova VİP, evinde Kırçiçeği Bodrum Basketbol'a 78-72 mağlup oldu.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Liginin 26. haftasında Yalova VİP, evinde Kırçiçeği Bodrum Basketbol'a 78-72 mağlup oldu.Üç maçlık galibiyet serisi son bulan ev sahibi ekipte Bojana Vulic 18 sayı 11 ribauntluk performansıyla dikkat çekti. Muğla temsilcisinde ise Shayann Selby attığı 31 sayıyla maçın yıldızı oldu.Karşılaşmanın ilk çeyreğini 12-9 üstün kapatan Kırçiçeği Bodrum Basketbol, devre arasına da 32-24 önde girmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte ise Muğla ekibi farkı 12 sayıya çıkarırken, maçı da 5 sayı farkla 78-72 kazandı.Salon: Yıl Spor SalonuHakemler: Murat Genç xx, Salih Serkan Koçak xxYalova VİP: Betül Kalfalı 14 xxx, Banu Yıllar 2 x, Nilay Aydoğan 11 xx, Bojana Vulic 18 xxx, Ebru Torun 15 xxx, İrem Beriş 12 xxxKırçiçeği Bodrum Basketbol: Shayann Selby 31 xxx, İrem Tulgar 3 x, Belgin Onbaşı, Gamze Türkoğlu 10 xx, Melek Bilge 7 xx, Melis Kaya 2 x, Dilek Dedeoğlu 14 xxx, Nihan Anaz 11 xx1. Periyot: 9-12 (Kırçiçeği Bodrum Basketbol lehine)Devre Arası: 24-32 (Kırçiçeği Bodrum Basketbol lehine)3. Periyot: 43-55 (Kırçiçeği Bodrum Basketbol lehine)5 Faul: Şeyma Kum (Yalova VİP)