11.02.2017 17:51:34
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Yalova VIP evinde Urla Belediyesi'ni 67-59 yendi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasında Yalova VIP evinde Urla Belediyesi'ni 67-59 yendi.
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Metin Aksoyak xx, İzel Deniz Pehlivan xx
Yalova VIP: Banu Yıllar xx 10, Nilay Aydoğan xx 2, Bojana Vulic xxx 17, Ebru Torun xx 13, Şeyma Kum
2, Betül Kalfalı xxx 15, Beril Arık xx 3, Tuğba Battal x 5
Urla Belediyesi: Dilek Akıncı xx 4, Olena Staschuk xxxx 23, Berrin Karabaş x 6, Gizem Kumandanoğlu x 7, Seda Aydın xx 8, Melda Baltacı x 5, Helin Boybeyi x, Mehtap Araz xx 4, Canan Karsavran x 2
1. Periyot: 13-12 (Yalova lehine)
Devre: 29-28 (Yalova lehine)
3. Periyot: 45-43(Yalova lehine)
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