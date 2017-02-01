01.02.2017 21:02:39

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Yalova VIP evinde İstanbulgücü'ne 42-40 mağlup oldu.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 22. haftasında Yalova VIP evinde İstanbulgücü'ne 42-40 mağlup oldu.Konuk ekipte Gizem Uca 13 sayısıyla en skorer isim oldu. Üst üste 5. yenilgisini alan Yalova ekibinde ise Nilay Aydoğan 8 sayı ve 10 ribauntla oynadı.Salon: 90. YılHakemler: Ahmet Murat Arıkanlı xx, Eren Kılınç xxYalova VIP: Banu Yıllar xx 7, Nilay Aydoğan xx 8, Ebru Torun xx 6, Bojona Vulic xx 7, Şeyma Kum xx, Tuğba Battal xx 2, Beril Arık x 2, İrem Beriş xx 8İstanbulgücü: Gizem Uca xxx 13, Gamze Dülegöz xx 6, Molly Schlemer xx 4, Sevda Tunçuer xx 2, Deniz Çatalbaş xx 7, Betül Kutlu xx 8, İlayda Tokmak xx 21. Periyot: 10-16 (İstanbulgücü lehine)Devre arası: 26-29 (İstanbulgücü lehine)3. Periyot: 32-33 (İstanbulgücü lehine)