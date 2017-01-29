29.01.2017 20:01:49

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Edirne Belediyesi Edirnespor deplasmanda Yalova VIP'i 72-54 yendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasında Edirne Belediyesi Edirnespor deplasmanda Yalova VIP'i 72-54 yendi.90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta Trakya ekibinde Münevver Başak 29 sayıyla en skorer isim olmayı başardı. Maçın ilk çeyreğini 18-11 üstün tamamlayan Edirne Belediyesi Edirnespor devre arasına da 49-37 önde girdi. Üçüncü çeyreği de 56-45'lik skor avantajıyla geçen konuk ekip maçı da 72-54 kazandı.Salon: 90. Yıl Spor SalonuHakemler: Ebubekir Kılıç, Nihat KaraYalova VIP: Betül Kalfalı 9, Nilay 15, Bojona Vulic 12, Ebru Torun 4, Şeyma Kum 6, İrem Beriş, Buse Akbıyık, Banu Yıllar 5, Beril Arık 3, Ece Güldek, Tuğba BattalEdirne Bld. Edirnespor: Çisem İncel 2, Merve Usal 8, Jasmon Covington 1), Gülay Gül, Münevver Başak 29, Kayra Güler 8, Banu Toker 8, Kader Çavdar 11. Periyot: 11-18 (Edirne lehine)Devre Arası: 37-49 (Edirne lehine)3. Periyot: 45-56 (Edirne lehine)5 faul alan: Ebru Torun (Yalova VIP)