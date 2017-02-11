11.02.2017 17:47:24

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bornova Becker Spor, evinde ağırladığı İzmit Belediyespor'u 69 â€' 60'lık skorla mağlup etti.

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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bornova Becker Spor, evinde ağırladığı İzmit Belediyespor'u 69 â€" 60'lık skorla mağlup etti.Ligin ilk devresinde, ilk mağlubiyetini İzmit deplasmanında alan Bornova Becker Spor, kendi evinde rakibini yenerek, ilk devrede almış olduğu mağlubiyeti telafi etmiş oldu. Maçın geneline hakim olan ve her periyodu önde kapatan Bornova Becker Spor, 46 ribaund, 17 asist ve yaptığı savunmayla yine kazanan taraf oldu. Gülşah Akkaya ve İlsu Darıcıoğlu 14'er sayı ile oynarken, Esra Kayaoğlu 13, Duygu Fırat da 10 sayı ile galibiyete ciddi katkı sağladılar.Maçı değerlendiren Bornova Becker Spor Baş Antrenörü Olcay Orak, "Beklendiği gibi güzel bir maç oldu. İzmit Belediyespor'u, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Açıkçası maçın %80'lik bölümünü çok iyi oynadık. Sadece maçın sonunda biraz daha topa basarak doğru offenseler yaparak oynamamız lazımdı. Fakat yine de memnunum bu durumdan. İzmit ligin güçlü rakiplerinden, ciddi bir playoff yarı final adayı. Önümüzde önemli bir süreç var. İstanbulgücü, Anadolu Üniversitesi ve OGM Orman maçları var. Umarım bu enerjimizi sahaya devamlı yansıtarak önümüzdeki tüm maçları konuşuruz" diye konuştu.İzmit Belediyespor Baş Antrenörü Erkan Metin ise, "Bugün oynadığımız takım, yatırım yapan bir takım. Bir üst ligi hedefleyen bir takım ki antrenörüyle ve organizasyonuyla çıkabilecek kapasitede. Onları tebrik ediyorum bugünkü maç için. İyi de oynadılar, farklı da oynadılar. Biz maçı zaten 2.periyotta kaybettik. 15 sayılık bir fark oldu ve maçın sonuna kadar, özellikle 3. ve 4. periyotta iyi oynamamıza rağmen kapanmadı bir türlü. Oralarda zaten basit hatalar yaptığınız zaman, karşı takım çok tecrübeli, bunun da cezasını basket olarak veriyor. Biz bugün organize olamadık. Karşı takım bize iyi çalışmış onu söyleyebilirim. Çok şut sokamadık çemberlere. Onlara üst lig yolunda başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki hafta Çarşamba ve Cuma maçlarını kazanmak istiyoruz. Başarabilirsek hedefimiz iyi bir yerden Play-off'a girmek. Bizim de kendimize göre hedefimiz var. Bunu da bu sezon ilk yılımızda gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm takımlar için umarım bundan sonra sakatlıksız bir devre olur" dedi.