06.02.2017 10:45:06

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 6. Grup

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 6. Grup'ta yer alan iki Kayseri ekibinin karşılaşmasında kazanan takım 5-1'lik sonuçla Kılıçaslan Yıldızspor oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 6. Grup'ta yer alan iki Kayseri ekibinin karşılaşmasında kazanan takım 5-1'lik sonuçla Kılıçaslan Yıldızspor oldu.STAT: ArgıncıkHAKEMLER: Rıza Öztürk xx, Dursun Asutay xx, Şahin Kalmaz xxSAHA KOMİSERİ: Ahmet EfeKILIÇASLAN YILDIZSPOR: Gizem Uzun xx, Feyza Kurna xx, Hatice Türkem xxx, Ebru Nayman xxx, Habibe Özlem xxx, Esra Kaloğlu xxx, Dilay Sobacı xxx, Nurdeniz Temil xxx, Gökçe Dal xxx, Şerdife Nur Birol xxx, Cansu Ilık xxxANADOLU YILDIZLARI: Songül Deringöl x, Beyza Nur Polat x (Dk 46 Sıla Dursun x), Merve Özbek x, Damla Altuntaş xx, Demet Akman x, Gülnur Gülpınar x, Tuğçe Çoban x, Büşra Bozdemir x, Cansu Çetin xx, Esra Nur Kılıçkaya x (Dk. 66 Sena Sarı x), Özlem Karakılıç xxGOLLER: Dilay Sobacı Dk. 14 ve 22, Esra Kaloğlu Dk. 30 ve 64, Şerife Nur Birol Dk. 78 (Kılıçaslan Yıldız), Cansu Çetin Dk. 27 (Anadolu Yıldızları)