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Türkiye-İsrail görüşmesinin tarihi belli oldu
31.01.2017 00:48:41

Türkiye-İsrail görüşmesinin tarihi belli oldu

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sonrası iki ülke arasında yapılacak ilk görüşmenin tarihi belli oldu...

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar 2010 yılından bu yana ilk kez 1 Şubat'ta siyasi istişarelerde bulunacak.

Ajanslarda yer alan habere göre; Türkiye-İsrail siyasi istişarelerinin çarşamba günü Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda yapılması bekleniyor. Taraflar arasındaki siyasi istişarelere, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem başkanlık edecek.

Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde, çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor. Bu çerçevede Türkiye'den bir bakan, gelecek hafta İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek.  

İsrail'in 31 Mayıs 2010'da, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine müdahale ederek 9 Türk vatandaşını öldürmesi ve ağır yaralanan 1 vatandaşın da sonradan hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin krize girmesine neden olmuştu. İlişkiler, İsrail'in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiye'ye iletmesi ve Gazze'ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak tarafların büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı.



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